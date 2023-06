Top 5 produktów, które musisz spakować do walizki. To wideo Ci pomoże

Kostium kąpielowy to wakacyjny must have. Gatta zaskakuje nowościami również w letnim sezonie. Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji strojów kąpielowych była ziemia oraz przyroda we wszystkich swoich aspektach. W kolekcji strojów na ten sezon marka oferuje modele zarówno jednoczęściowe oraz dwuczęściowe, co pozwoli na dobór odpowiedniego fasonu produktu. Dla Pań poszukujących bardziej zabudowanych propozycji, Gatta przygotowała stroje jednoczęściowe z miseczkami w formie pianki oraz klasycznie usztywnianymi na fiszbinie.

Latem nie zapominaj o ochronie przeciwsłonecznej. Marka Hada Labo Tokyo ma w swojej ofercie mocno nawilżający balsam do ciała SPF30. Jest on wodoodporny, a dzięki technologii DRY-TOUCH można go stosować nawet na mokrą skórę. Z kolei marka Sesderma poleca wyjątkowy zestaw każdego plażowicza. To lekki krem SPF50, który szybko się wchłania oraz nie pozostawia tłustego śladu na skórze i łagodzący żel na bazie aloesu.

Zobacz także: Otworzy się skrzynia szczęścia i nagrodzi ten znak zodiaku. Spłynie na niego błogosławieństwo dusz, a horoskop nagrodzi go za trud poprzednich miesięcy

W klasycznej pielęgnacji polecamy markę Soraya i ich wyjątkową kolekcję kosmetyków, która pomoże Ci utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia o zadba o barierę hydrilipidową skóry. To seria kosmetyków pielęgnacyjnych wspierających mikrobiom oraz barierę hydrolipdową skóry. Łagodne formuły bogate w składniki silnie nawilżające, kojące i regenerujące. W składach kryje się prebiotyk, który pomaga utrzymać równowagę mikroflory skóry, biofermenty oraz skuteczny system humektantów i emolientów, aby wzmacniać i naprawiać funkcje barierowe naskórka.

Your KAYA, rozszerza swoją kosmetyczną ofertę o nowość – olejek do ust z efektem glow. Nowy produkt pozostawia na ustach błysk tafli o pobudzającej zmysły woni toffi. Mieszanka wyselekcjonowanych pigmentów tworzy subtelne odcienie cynobru, naturalnej tafli, nude a także letniej czereśni, które wydobywają naturalny koloryt ust.Dzięki przyjemnej konsystencji produkt łatwo rozprowadza się, nie wywołując uczucia lepkości. Nie musisz martwić się o nieestetycznie lepiące się do siebie wargi ani denerwować się klejącymi do ust włosami w wietrzne dni.

Terracotta Stardust od marki Golden Rose to genialny puder rozświetlający. Został wyprodukowany przy zastosowaniu unikalnej technologii wypiekania, której puder zawdzięcza swą trwałość i wydajność. Genialny do twarzy i ciała.