TOUS Afterlife Denim. Kolekcja toreb z recyklingu jeansu

Marka od lat redefiniuje odpowiedzialny design, ale także wzmacnia swoją wizję cyrkularności, oferując swoim klientom produkty, które są zarówno atrakcyjne estetycznie, jak i świadome ekologicznie. TOUS koncentruje się na transformacji i innowacjach materiałów wykorzystywanych w kampaniach marketingowych oraz produktów, które zakończyły swój cykl, dając im drugie życie, a tym samym zapobiegając ich trafieniu na wysypiska śmieci. Takie podejście nie tylko minimalizuje marnotrawstwo, ale także promuje bardziej świadomy ekologicznie i przyjazny dla środowiska przemysł modowy.

TOUS Afterlife Denim to limitowana edycja toreb wykonanych z Indigo Denim, trwałej przędzy wykonanej we współpracy z Infinite Denim z recyklingu post konsumenckiego jeansu, włókna organicznego i kapoka. Kolekcja składa się z 3 wymiarów tego samego modelu torby w formie gondoli ze skórzanymi uchwytami w kształcie medium „O”, jednej z kluczowych liter kolekcji TOUS Manifesto. Motyw monogramu również przewija się przez powłokę torby, dodając do monochromatycznej barwy denimu wyrazistości i elementu wzornictwa marki.

Kolekcja Afterlife Denim dostępna jest w sklepach stacjonarnych TOUS w całej Polsce oraz online

i Autor: materiał prasowy TOUS

