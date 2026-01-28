Trend w makijażu na wiosnę 2026: jak malować się modnie i świeżo tej wiosny

Naturalna, zdrowa skóra (skin-first beauty)

Podstawą sezonowego makijażu jest promienna, zdrowo wyglądająca cera. Trend „skóra zamiast maski” oznacza lekkie podkłady typu BB czy kremy tonujące, które wyrównują koloryt, ale nie przykrywają naturalnej struktury skóry. Delikatny rozświetlacz w strategicznych punktach dodaje optycznego blasku bez efektu sztuczności.

Kolor powraca — na ustach, powiekach i policzkach

Po latach dominacji neutralnych, „bezpiecznych” odcieni, makijaż na wiosnę 2026 znów celebruje kolor:

Intensywne usta: głębokie czerwienie, berry, terracotta i nasycone tonacje stają się mocnym akcentem looku.Kolorowe powieki i eyelinery: neonowe, pastelowe i metaliczne kreski podkreślają oczy, a techniki jak floating liner czy negative space nadają im artystyczny charakter.

Pastelowe i pomarańczowe akcenty: delikatne pomarańczowe rumieńce czy pastelowe cienie wprawiają w wiosenny nastrój.

Efekt rozmytych ust – tzw. cloud lips

Jednym z najmodniejszych looków tej wiosny są „cloud lips” – miękko rozmyte, lekkie usta bez ostrych konturów, które wyglądają jak naturalny, subtelny wash koloru. Trend pojawił się także na czerwonych dywanach i jest przewidywany jako kluczowy na sezon wiosenny.

Odważne oko – kreatywne tusze i detale

Oczy stają się centralnym punktem makijażu:

Kolorowe tusze do rzęs – powrót do barwnych włókien i niestandardowych odcieni, które dodają energii spojrzeniu.

Geometryczne i graficzne kreski – eyeliner w nowej, artystycznej odsłonie.

Brokaty i wet-look – subtelne błyszczące wykończenia na powiekach ożywiają makijaż bez przesady.

Balans między minimalizmem a dramatyzmem

Choć wciąż popularny jest wygląd „nude”, makijaż 2026 nie boi się kontrastów. Minimalistyczna baza twarzy często łączy się z:

dramatycznymi akcentami ust lub oczu,

akcentami kolorystycznymi w jednym punkcie,

nowoczesnymi technikami aplikacji, które łączą klasykę z artystycznym tchem.

HUDA BEAUTY Easy Bake Pressed Powder - Puder kompaktowy

Ultradrobny, niekomedogenny puder w kompakcie, który reguluje połysk przez 12 godzin, zapewniając nieostre, matowe wykończenie typu airbrush. Bez dodatku substancji zapachowych.

i Autor: Huda Beauty/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION GLEAM & GO – Płynny rozświetlacz zapewniający efekt drugiej skóry

Płynny rozświetlacz o ultradrobnej, długotrwałej konsystencji, który nadaje policzkom i powiekom efekt drugiej skóry.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION PALETA PREMIUM - Paleta 29 cieni do powiek

Uwolnij wyobraźnię z paletą do makijażu w edycji limitowanej. Dzięki 29 pigmentowanym cieniom do powiek możesz w mgnieniu oka przejść od naturalnego stylu do odświętnego makijażu. Delikatny róż, lśniący błękit, ciepłe brązy i świetliste złoto... Są tu wszystkie najmodniejsze kolory sezonu: z efektem matowym, brokatowym, metalicznym, a nawet dwukolorowym. Stwórz modne, łatwe w noszeniu makijaże dzięki formule o wysokiej zawartości pigmentu; te cienie do powiek łatwo podkreślą Twój look.