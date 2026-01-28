Startuje sezon wydarzeń beauty! Lancôme otwiera "Goddess Garage" w klubie Niebo. Odkryj nowy wymiar podkręcenia w wyścigowym stylu

Już w czwartek, 5 lutego, kultowy Klub NIEBO przy ul. Nowy Świat 21c zamieni się w tętniący życiem, stylowy "pit stop". Goddess Garage to odpowiedź marki na potrzeby nowej generacji konsumentów, którzy od makijażu oczekują nie tylko natychmiastowych efektów, ale także emocji i zabawy wizerunkiem. Motywem przewodnim wydarzenia jest "wyścig o idealne podkręcenie", ale w garażu Lancôme nie zabraknie też mocnych, muzycznych brzmień.

Przestrzeń eventowa w NIEBIE została zaprojektowana tak, aby każdy detal – od różowych akcentów motoryzacyjnych po interaktywne strefy foto – zachęcał do dzielenia się

doświadczeniem w mediach społecznościowych. To miejsce, gdzie makijaż staje się narzędziem do wyrażania pewności siebie i stylu.

Dzień Otwarty i "Goddess Racing Academy" Tego samego dnia, 5 lutego, Goddess Garage otworzy swoje bramy dla wszystkich fanów marki. Goście będą mogli nie tylko przetestować nowości w strefach Makeup Pit Stop, ale przede wszystkim wziąć udział w Goddess Racing Academy. Jest to seria ekskluzywnych masterclassów prowadzonych przez czołowych makijażystów Lancôme i Sephora, podczas których uczestnicy poznają tajniki profesjonalnego liftingu rzęs oraz looku "Racing Goddess".

Zostań gwiazdą rocka w strefie Idôle Goddess Garage to nie tylko makijaż. W specjalnej strefie muzycznej, dedykowanej nowemu zapachowi Idôle Peach'n Roses, goście będą mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy rocka. Lancôme zaprasza do "garażowej sali prób", gdzie każdy może chwycić za gitarę, stanąć przy mikrofonie i poczuć energetyzujące nuty nowej wody perfumowanej, łączącej soczystą brzoskwinię z rockowym charakterem róży.

Na odwiedzających czekają również:

Strefa makijażu z możliwością konsultacji z Make up Artist.

Konkursy z nagrodami w strefie gier.

Wyjątkowa scenografia z różowym motocyklem, idealna do tworzenia contentu wideo i foto.

Wstęp do strefy konsumenckiej jest bezpłatny, a udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie partnera.

O nowej Lash Idôle Curl Goddess

Bohaterką wydarzenia jest nowa maskara, która ma zastąpić zalotkę. Dzięki innowacyjnemu kompleksowi Fast-Setting Curl i unikalnej, wygiętej szczoteczce, zapewnia ona efekt profesjonalnego uniesienia rzęs (+150% podkręcenia) oraz objętości, która utrzymuje się przez cały dzień.

Partnerem wydarzenia jest Sephora Polska.

DATA I MIEJSCE: Czwartek, 05.02.2026 Klub NIEBO, ul. Nowy Świat 21c, Warszawa

i Autor: Lancôme/ Materiały prasowe