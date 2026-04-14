Trendy na wiosnę i lato! To będzie modne według najwikeszego serwisu z modą

Karolina Piątkowska
2026-04-14 10:55

Na wybiegach i w modzie ulicznej faktura staje się jednym z najważniejszych elementów najnowszych trendów. Delikatne prążkowania, surowy denim, szydełkowy splot i szczotkowana wełna wysuwają się na pierwszy plan. Ubrania wybierane są nie tylko po to, by je oglądać, ale także by je poczuć. W tym sezonie styl definiuje głębia, detale oraz sposób, w jaki oddziałują na zmysły.

Autor: Zalando/ Materiały prasowe

Moda oparta na dotyku zmienia oblicze stylu. Stylizacja zyskuje dzięki materiałom, które aż chce się dotknąć — od dzianin o jakości przekazywanej z pokolenia na pokolenie, po naturalne tkaniny i rzeźbiarskie wykończenia, stawiające rzemiosło w centrum uwagi.

Tę zmysłową estetykę można wprowadzić do swojej garderoby dzięki wyrazistym elementom, takim jak kurtka AllSaints w krowi wzór zestawiona ze szerokimi, metalicznymi spodniami Mads Nørgaard, tworzącymi połączenie printu i połysku. Uzupełnieniem stylizacji będą baleriny Melissa Luna Bloom x Susan Fang z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami, a całość dopełni teksturowany pasek Zign w zebrę, co podkreśli kontrast między tkaninami. Na imprezową okazję idealnym zestawieniem będzie koktajlowa sukienka Designers Remix z frędzlami w jodełkę z bawełnianą torebką Desigual z haftem pętelkowym oraz kapcie CAMPERLAB Wabi, tworzące stylizację bogatą w faktury. Całość wykończona lakierem zwiększającym objętość włosów Colour WOW, - bo najbardziej zapadające w pamięć stylizacje to te, które są tak samo przyjemne w dotyku, jak i w wyglądzie.

