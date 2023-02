Trycholog pokazała skórę głowy po umyciu popularnym szamponem. To straszne, że wciąż go nadużywamy

Trycholog pokazała skutki używania suchego szamponu

Suchy szampon to hit ostatnich lat. Pozwala on w kilka minut odświeżyć włosy i to bez użycia wody. Niestety jak się okazuje ten uwielbiany przez kobiety kosmetyk do włosów nie powinien być stosowany zbyt często. Owszem ułatwia życie, jednak zdecydowanie lepiej i bezpieczniej dla naszej skóry i włosów jest sięganie po niego w wyjątkowych sytuacjach. Dlaczego? Trycholog pokazała zdjęcie, które nie pozostawia wątpliwości. Tak właśnie wygląda skóra głowy kilka godzin po zastosowaniu suchego szamponu. Na zdjęciu, które trycholog Pola Sobkowiak, działająca w mediach społecznościowych jako @cosmetic_nurse, zamieściła na TikToku, widać, że skóra głowy jest dosłownie oblepiona resztkami kosmetyku.

Tak wygląda skóra łowy po zastosowaniu suchego szamponu

Nagranie, na którym trycholog zamieściła zdjęcie skóry głowy 5 godzin po użyciu suchego szamponu szybko stało się viralem w sieci. Pola Sobkowiak użyła kosmetyku zgodnie z jego instrukcją - rozpyliła go i delikatnie rozprowadziła. Po upływie 5 godzin za pomocą specjalnego urządzenia pokazała obraz trichoskopowy. Widać na nim, jak wygląda skóra głowy po zastosowaniu suchego szamponu. TikTokerka radzi, aby tego rodzaju produkty stosować okazjonalnie, a jeśli go używamy, to zaleca, aby po każdym zastosowaniu dokładnie umyć pasma i zastosować peeling trychologiczny.

