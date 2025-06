Trzy kultowe marki łączą siły i wspierają tolerancję, różnorodność i miłość

Lato na pełnej fali – festiwal GARNIER King of the Bay startuje w Rewie

W Miasteczku Równości, w samym sercu Warszawy, powstanie specjalna strefa American Brands – przestrzeń pełna koloru, pielęgnacji i stylu, zaprojektowana z myślą o wolności wyrazu i budowaniu bezpiecznej atmosfery. Odwiedzający będą mogli skorzystać z profesjonalnej stylizacji fryzur od fryzjerów Matrix – pełnej warkoczy, koralików i połyskujących detali. Makijażyści NYX Professional Makeup zadbają o kolorowe, brokatowe makijaże, które podkreślą indywidualność i ducha Parady. Eksperci Kiehl’s zaproszą do darmowej analizy skóry i podpowiedzą, jak zadbać o jej pielęgnacje na co dzień. Całość dopełnią tęczowy wybieg oraz unikalne foto spoty, idealne do stworzenia pamiątkowych zdjęć i contentu do social mediów.

Dla NYX Professional Makeup, Kiehl’s i Matrix, Pride Month to znacznie więcej niż celebracja – to idealny moment, by przypomnieć o codziennym, konsekwentnym wspieraniu społeczności LGBTQIA+. Wspólna obecność marek na Paradzie Równości to naturalna kontynuacja ich zaangażowania, które trwa nie tylko w czerwcu, ale przez cały rok.

Kiehl’s, NYX i Matrix zapraszają do Strefy American Brands w Miasteczku Równości w Parku Świętokrzyskim – 14 czerwca, w godzinach 11:00–18:00. To szansa, by połączyć energię Parady Równości z własnym stylem – stworzyć kolorowy makijaż, oryginalną fryzurę i zadbać o skórę, korzystając z fachowej pomocy marek, które idealnie oddają ducha pride month.