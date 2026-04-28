TTA Love Quartz – zapach, który rozświetla codzienność i wydobywa kobiecy blask

Kobiecość w formie zapachu

TTA Love Quartz powstał z inspiracji tym, co w kobiecości najpiękniejsze: jej wielowymiarowością. Każda z nas ma w sobie energię, która potrafi rozświetlić przestrzeń, ale też potrzebę oddechu, ukojenia i harmonii. To właśnie tę równowagę uchwyciła twórczyni zapachu, perfumiarka Sophie Labbé, znana ze zdolności przekładania emocji na ulotne, zmysłowe akordy. W Love Quartz połączyła świeżość, ciepło i krystaliczną czystość nut, tworząc kompozycję, którą można porównać do wewnętrznego balansu – takiego, który pomaga poczuć się dobrze we własnej skórze.

W centrum zapachu znajduje się róża alba, wyjątkowy kwiat zbierany ręcznie o świcie, kiedy jego płatki mają największą intensywność i najszlachetniejsze właściwości aromatyczne. To roślina, z którą wiąże się długa tradycja wykorzystywania jej w rytuałach pielęgnacyjnych i praktykach wspierających emocjonalną równowagę. Jej esencja, znana z działania kojącego i łagodzącego, w Love Quartz staje się subtelnym „sercem emocjonalnym” całej kompozycji. Otula, wycisza i przywraca lekkość.

Zapach na świeży poranek i spokojny wieczór

Choć Love Quartz ma w sobie ogromne pokłady delikatności, nie jest zapachem ulotnym. Wręcz przeciwnie – zaprojektowano go tak, aby towarzyszył kobiecie w rytmie dnia, subtelnie zmieniając się wraz z jej nastrojem i aktywnością.

Kompozycję otwiera lekko energetyzująca nuta mandarynkowej herbaty, której świeżość została ocieplona różowym pieprzem i soczystą maliną. Dzięki temu otwarciu pierwsze wrażenie jest tak pozytywne i radosne. W sercu ujawniają się kwiaty – róża alba, jaśmin i kwiat pomarańczy – tworząc kojący bukiet, który stopniowo odsłania swoją głębię i zmysłowość. Całość osadza się na aksamitnej, otulającej bazie złożonej z ambroksu, sandałowca i upcyklingowanego cedru.

To połączenie, które nie przytłacza, ale jest obecne – niczym delikatna biżuteria. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Co więcej, w badaniu konsumenckim aż 76% kobiet zadeklarowało, że wybrałoby Love Quartz zamiast swoich dotychczasowych perfum, w tym również marek luksusowych1. To dowód na to, że miękkość też potrafi być charyzmatyczna.

Rytuał piękna, który dodaje pewności siebie

Linia Love Quartz to nie tylko flakon perfum – to cała gama produktów, które tworzą codzienny rytuał pielęgnacji i odprężenia. Perfumowany krem do ciała i różowa maseczka z glinką pozwalają cieszyć się zapachem na różne sposoby. To kosmetyki, które dają poczucie zadbania i komfortu, niezależnie od tego, czy to szybki poranek w biegu, czy spokojny wieczór z książką.

Woda perfumowana TTA Love Quartz będzie dostępna w katalogu Avon 05/2026 w cenie 109,99 zł. Można ją zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

i Autor: Avon/ Materiały prasowe