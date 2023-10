Turbo wygładzający puder w nowej promocji Rossmanna. Kosztuje 20 zł, a skóra wygląda po nim niczym muśnięta jedwabiem. Efekt wygładzenia zmarszczek

Jack Wolfskin prezentuje globalną kampanię „What is left to discover?”

Początek miesiąca oznacza nową ofertę promocyjną w Rossmannie. Tym razem w promocyjnej cenie znajdziesz bestsellerowy puder sypki od polskiej marki Wibo. A dokładniej Wibo Banana Loose Powder. W promocji Rossmanna puder ten kosztuje 19,49 zł. Jeżeli jeszcze nie miałaś okazji go przetestować, to zdecydowanie warto. Wibo Banana Loose Powder to jeden z najpopularniejszych pudrów sypki w swojej kategorii cenowej. Sprawdzi się on także skórze dojrzałej o czym świadczą komentarze zadowolonych użytkowniczek. - Nie dodaje ciężkości, nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla ich, wręcz delikatnie "bluruje". Co ważne, nie wysusza. Daje efekt wypoczętej i rozświetlonej cery. O dziwo nawet przy mojej dojrzałej skórze, całkiem dobrze sprawdza się w formie bakingu. A wiadomo, że na cerach dojrzałych, ta forma nakładania pudru już nie wygląda korzystnie - pisze internautka o nicku Anairrdana stronie wizaz.pl. Wibo Banana Loose Powder z promocji Rossmanna jest drobno zmielony i podczas aplikacji nie podkreśla suchości skóry. Małe drobiny idealnie wtapiają się z cerą tworząc efekt wygładzenia.

Jak aplikować puder sypki?

Aplikacja pudru sypkiego jest bardzo prosta. Wystarczy, że weźmiesz puchaty pędzlem i delikatnie omieciesz nim twarz. Pamiętaj, by ruchy był delikatnie i nie przyciskaj pędzla zbyt mocno do skóry. W takim przypadku możesz zrobić nieestetycznie plamy. Aby jeszcze bardziej przedłużyć trwałość makijażu puder sypki możesz aplikować mokrą gąbeczką. W tej technice pamiętaj, by wykonać ruch stemplujący i przesuwać gąbeczki po skórze - możesz naruszyć podkład z twarzy.

