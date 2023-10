Peelingi kawowe – dlaczego są tak skuteczne w pielęgnacji ciała

To najważniejszy krok w pielęgnacji

Kawa, dzięki zawartej w niej kofeinie przyspiesza proces lipolizy, co bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu odkładającej się tkanki tłuszczowej i pozytywnie oddziałuje na redukcję cellulitu. To jednak nie jedyna jej zaleta!

Jak działa kawa na skórę?

Poprawia mikrokrążenie krwi.

Pobudza metabolizm i wpływa na lepszy przepływ limfy.

Wykazuje właściwości detoksykujące.

Poprawia elastyczność i jędrność skóry

Zmniejsza opuchliznę i niweluje cienie pod oczami.

Działania antyoksydacyjnie – opóźniając proces starzenia się skóry,

Wpływa regenerująco.

Łagodzi podrażniania skóry.

Jednym z najbardziej popularnych kosmetyków do ciała, bazującym na kawie, jest peeling kawowy! To skuteczny i przyjemny sposób na pozbycie się martwego naskórka, wygładzenie skóry i przygotowanie jej do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Poznaj 5 zalet działania peelingów kawowych

1. Pobudzenie regeneracji i spowolnienie procesów starzenia się skóry

Usunięcie najwyższych warstw obumarłych komórek to szybsza odnowa naskórka. A dodatkowo dzięki zawartym w niej fitosterolom, polifenolom wykazuje właściwości regenerujące i wzmacniające barierę naskórkową. Dodatkowo fitosterole mają zdolność stymulowania syntezy kolagenu i ograniczają rozkład elastyny.

2. Wygładzenie skóry i redukcja cellulitu

Peeling kawowy to jedna z najskuteczniejszych broni w walce z cellulitem. Kofeina wspomaga poprawia mikrokrążenie ułatwiając usuwanie toksyn i zwiększając dotlenienie tkanek, poprawia również usuwanie nadmiaru wody, a tym samym wpływa na zmniejszenie obrzęków, a dodatkowo wpływa na zdolność rozkładu tłuszczu (aktywują proces lipolizy).

3. Rozjaśnienie przebarwień

Złuszczając martwy naskórek przyspieszasz pozbycie się zgromadzonego w nim pigmentu.

4. Ułatwienie wchłaniania substancji aktywnych

Masaż peelingiem i złuszczenie wierzchniej warstwy komórek naskórka wpływa na poprawę wchłaniania składników aktywnych z samego peelingu i kosmetyków aplikowanych na skórę po peelingu. Efekt – kosmetyki mogą skuteczniej działać.

5. Pomoc w walce z wrastającymi włosami

Jeśli planujesz depilację wykonaj peeling na dzień przed, dzięki czemu depilacja będzie bardziej skuteczna. Jeżeli masz tendencję do wrastających włosów warto również stosować kosmetyki zmiękczające naskórek, aby ułatwić włoskom przebicie się przez niego i prosty wzrost. Mogą to być kremy lub balsamy zawierające kwas glikolowy czy mocznik.

Peeling kawowy Cannabis Oil

To mix naturalnych składników, wpływających na kondycje skóry. W jego wegańskiej formule poza kawą robustą znajdziesz m.in. olej z konopi, będący bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, antyoksydantów, minerałów i witamin, a także oleje: arganowy, makadamia i ze słodkich migdałów, które skutecznie zapobiegają utracie elastyczności, zapewniając skórze odpowiednią dawkę nawilżenia i wzmacniając barierę hydrolipidową naskórka.

BodyBoom

Peeling kawowy Shimmer Gold

Skutecznie złuszcza martwe komórki naskórka i świetnie przygotuje skórę do kolejnego etapu pielęgnacji. Jego formuła kryje kawę robustę, cukier brązowy i różową sól himalajską, a także oleje roślinne – ten mix składników gwarantuje efekt miękkiej, gładkiej i jędrnej skóry, i to już po 1 użyciu. A dzięki zawartym w formule złotym drobinkom peeling nada ciału promienny blask. Efekt skóry muśniętej słońcem gwarantowany nawet w sezonie jesienno-zimowym!

BodyBoom