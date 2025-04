Twoje włosy, Twoja historia – znajdź swoją receptę na piękno

Tusz do rzęs: klucz do hipnotyzującego spojrzenia i sekret objętości

Pharma Care czerpie z natury to, co najlepsze, aby towarzyszyć w codzienności i wspierać każdą kobiecą historię. Bez narzucania, za to z uważnością i zrozumieniem dla unikalnych potrzeb. W kampanii wzięły udział cztery ambasadorki – inspirujące twórczynie internetowe, które dzielą się w sieci swoją pasją i stylem życia:

@mrsostrovia – Paulina, fotografka i ogrodniczka z zamiłowaniem do życia blisko natury, wybiera minimalistyczną pielęgnację.

@sianko_org – Kasia, pasjonatka roślin i ziołowych spacerów, stawia na lekkość, równowagę i świeżość w zgodzie z rytmem natury.

@gurgul_m – Monika, w swoich codziennych wyborach łączy prostotę i styl – również w pielęgnacji, która daje jej przestrzeń do złapania oddechu.

@lilajushko – Lila, „włosomaniaczka” z zamiłowaniem do ruchu i górskich wędrówek, szczególnie dba o objętość i naturalny wygląd pasm.

Każda z czterech bohaterek kampanii pokazuje inną perspektywę dbania o włosy – od prostych i szybkich rozwiązań, po bardziej rozbudowaną pielęgnację, która jednocześnie staje się momentem relaksu. Razem udowadniają, że piękno nie ma jednej, uniwersalnej definicji – i nie powinno jej być.

– Poprzez naszą kampanię chcemy pokazać, że pielęgnacja włosów może być naturalną częścią codzienności, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i rytmu życia każdej z nas. Stawiamy przy tym na autentyczność, uważność i wsparcie – bez presji i narzuconych schematów. Dlatego zaprosiliśmy do projektu cztery Ambasadorki, które inspirują zarówno swoją osobowością, jak i podejściem do pielęgnacji włosów. Każda z nich wnosi przy tym swoją własną, niepowtarzalną historię – mówi Aleksandra Łabus, Brand Manager Pharma Care.Bo zdrowie włosów zaczyna się „w głowie”

– I to dosłownie i w przenośni! W kampanii pojawia się również głos Joanny Majewskiej-Wróbel – doświadczonej psycholog, terapeutki i nauczycielki jogi, która opowiada o tym, jak emocje, świadomość ciała, zdrowe nawyki i równowaga wewnętrzna wpływają na kondycję naszych włosów, ale też na nas samych. Jej perspektywa przypomina o tym, że codzienna pielęgnacja może stać się chwilą uważności – przestrzenią na bycie bliżej siebie i wspieranie wewnętrznej równowagi. W rozmowie został poruszony m.in. temat radzenia sobie ze stresem oraz prostych zmian, które mogą pozytywnie wpłynąć nie tylko na włosy, ale i na cały organizm. Dowiemy się także, w jaki sposób zdrowie psychiczne może wspierać dobrą kondycję włosów, a także czy pielęgnacja może być momentem relaksacji.

Zacznij swoją własną historię z Pharma Care!

Marka pozostaje wierna swoim wartościom – prostocie, skuteczności i roślinnym składnikom. Jej produkty są minimalistyczne, inspirowane naturą i zaprojektowane z myślą o codziennej pielęgnacji. W ramach nowej kampanii, Pharma Care zaprasza kobiety do wspólnego poznawania produktów spod skrzydeł marki – aż 100 wybranych uczestniczek, które zgłoszą się do udziału w akcji, otrzyma do przetestowania zestawy kosmetyków i możliwość podzielenia się swoją opinią.

– Każda historia jest dla nas ważna. Chcemy, aby kobiety mogły inspirować się nawzajem i tworzyć przestrzeń, w której dzielą się własnymi doświadczeniami oraz podejściem do pielęgnacji. Filozofia Pharma Care polega na harmonii z otaczającym światem – m.in. dlatego do produkcji naszych kosmetyków wykorzystujemy naturalne składniki i starannie dobrane formuły, które wspierają unikalne potrzeby każdej z nas. Zamiast narzucać gotowe rozwiązania, zachęcamy do odkrywania własnych sposobów dbania o piękno włosów – dodaje Aleksandra Łabus.

i Autor: materiały prasowe Pharma Care