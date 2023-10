Uchodzą za najpiękniejsze perfum świata. Flakon kosztuje blisko 700 zł. W Action znajdziesz tani zamiennik. Ta sama kompozycja zapachowa za 8 zł. Uwodzicielska moc jaśminu i białego piżma

To najpiękniejsze perfumy na świecie. Flakon kosztuje 700 zł, a my znaleźliśmy tani zamiennik

Perfumy Chanel Mademoiselle to jeden z najbardziej znanych i lubianych zapachów. Symbol luksusu i francuskiego piękna. To kobieca i subtelna kompozycja, która otula zmysły. Zapach jest delikatnie słodki i przywodzi na myśl jesienne wieczory w Paryżu. Mocno wyczuwalne nuty białego piżma, wanilii, jaśminiu oraz wyrazistej róży tworzą uwodzicielską paletę piękna, której nie można się oprzeć. To zdecydowanie jedne z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych perfum na świecie. Niestety, za ten luksus trzeba sporo zapłacić, a flakon 50 ml kosztuje około 700 zł. Dla miłośniczek kobiecych zapachów mamy dobrą wiadomość. W sklepach Action znajdziesz zamiennik Mademoiselle od Chanel za około 8 zł. To podobna kompozycja zapachowa, która na skórze utrzymuje się równie długo. O które perfum z Action chodzi?

Zobacz także: Promocje Pepco, że klękajcie narody. Wzorowy sweter damski, który rozjaśni jesienne wieczory. Ciepły, wygodny, modny i za 50 zł

Te perfumy to idealny zamiennik Mademoiselle od Chanel. Tylko 8 zł za flakon

Zapach, który uchodzi za zamiennik Mademoiselle od Chanel to Marsela od marki Figenzi. Kosztuje on około 8 zł za 100 ml i znajdziesz go w sklepach Action. To rewelacyjna alternatywa dla francuskich perfum. Kompozycja zapachowa jest bardzo podobna, znajdziesz w niej wyczuwalne nuty jaśminu oraz białego piżma. To także subtelny i kobiecy zapach. Na początku delikatnie wyczuwalny jest alkohol, który jednak po kilku minutach odparowuje i czuć jedynie moc kwiatów. Perfumy Marsela z Action są również trwałe i z powodzeniem czuć je przez wiele godzin.