Ukojenie dla suchej i wrażliwej skóry – skuteczna pielęgnacja krok po kroku

Każdy etap pielęgnacji odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia skóry. Nie wystarczy samo jej nawilżenie – ważne jest również delikatne oczyszczanie, ochrona przed czynnikami zewnętrznymi i świadome unikanie produktów, które mogą dodatkowo osłabiać barierę hydrolipidową.

Oczyszczanie to podstawa

Skuteczna pielęgnacja skóry wrażliwej, delikatnej i skłonnej do atopii zaczyna się od świadomego doboru odpowiednich kosmetyków, które wyróżniają się nie tylko starannie dobranymi składnikami, ale także konsystencją dostosowaną do potrzeb skóry. Na etapie oczyszczania warto sięgnąć po produkt w formie emulsji, który skutecznie usunie zanieczyszczenia, jednocześnie pielęgnując i chroniąc barierę hydrolipidową. Produkt ten zostawia na skórze ochronną warstwę, zapewniając komfort i przygotowując ją na kolejne kroki pielęgnacji. Najlepiej wybierać kosmetyki o fizjologicznym pH, bezzapachowe i pozbawione drażniących substancji, które mogą nasilać uczucie ściągnięcia. Znaczenie ma również temperatura wody – jeśli jest zbyt ciepła, lub wręcz gorąca, może dodatkowo wysuszać skórę, dlatego podczas kąpieli najlepiej sprawdzi się letnia lub przyjemnie ciepła woda. Warto także ograniczyć czas pod prysznicem lub w wannie do maksymalnie 15 minut, by nie naruszać bariery hydrolipidowej naskórka.

Nawilżenie i regeneracja – kojąca ulga dla skóry

Bezpośrednio po kąpieli skóra jest najbardziej podatna na działanie składników odżywczych, dlatego po wyjściu z wody warto natychmiast sięgnąć po kosmetyki o właściwościach nawilżających i natłuszczających. Formuły zawierające substancje aktywne, takie jak ceramidy, czy emolienty, skutecznie odbudowują naturalną barierę ochronną skóry, podczas gdy pantenol i alantoina łagodzą podrażnienia. Dodatkowo kwas betulinowy wspiera regenerację uszkodzonego naskórka, zmniejszając jego podatność na przesuszenie i szkodliwe czynniki zewnętrzne. Jest przy tym dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą, skłonną do atopii. Osuszanie skóry również powinno być delikatne, gdyż intensywne pocieranie ręcznikiem może dodatkowo podrażnić naskórek i naruszyć jego strukturę. Lepszym rozwiązaniem jest ostrożne przykładanie ręcznika, które pozwala uniknąć mikrouszkodzeń.

Oprócz codziennej pielęgnacji, warto pamiętać o zabezpieczeniu skóry przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Zimą szczególnie ważne jest stosowanie kremów ochronnych, które stworzą barierę przed mrozem i wiatrem. Ponadto aby ograniczyć przesuszanie skóry, warto zaopatrzyć się w nawilżacz powietrza zapewniający odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach.

Dermo+, czyli codzienny plus dla zdrowej skóry

W codziennej pielęgnacji, zwłaszcza skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do atopii, kluczowe jest stosowanie odpowiednio dobranych kosmetyków, które zapewnią jej komfort i ochronę. – Dla osób, których skóra wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniej pielęgnacji, najlepiej sprawdzą się produkty dedykowane, bezzapachowe i dobrze tolerowane przez naskórek. Pomagają one łagodzić podrażnienia i wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej. Warto zatem, wybierając konkretne kosmetyki, postawić na delikatne formuły myjące, bogate w substancje nawilżające balsamy i skoncentrowane kremy emolientowe o działaniu regenerującym, a przede wszystkim łagodzącym. Wszystkie te kryteria spełniają produkty naszej marki Dermo+ z linii Atopy Skin – mówi Jolanta Langer, Dyrektorka Działu R&D Vis Plantis.

W skład linii Atopy Skin wchodzą: emulsja do mycia ciała i włosów, balsam barierowy do ciała i rąk, skoncentrowany krem do ciała, a także krem emolient przeznaczony do delikatnej skóry powiek i wokół oczu. Kosmetyki są odpowiednie również dla dzieci powyżej 3 roku życia.