UNIQLO i JW ANDERSON we wspólnej kolekcji Wiosna/Lato 2026. Lekkość i zabawa stylem

Projektant Jonathan Anderson powiedział: „Kolekcja wnosi nową interpretację tradycyjnego, brytyjskiego stylu preppy, oddając jego charakter poprzez lekkość wiosenno-letnich form oraz żywe kolory. Oprócz klasyków, takich jak koszule oxford i kurtki typu blouson, łączymy elementy oddające sezonowy charakter, takie jak parki i szorty.”

Harmonia między klasyką, a nowoczesnością

Klasyczna, damska koszula oxford jest teraz dostępna w długo wyczekiwanej wersji z krótkim rękawem. Krótki, pudełkowy krój występuje w sześciu wariantach kolorystycznych, m.in. żółtym i różowym, co podkreśla nowoczesny charakter stylizacji. Męskie szorty cargo wykonane z bawełniano-lnianej tkaniny typu twill, wyróżniają się naturalną fakturą i lekkością. Uniwersalna kurtka unisex zapinana na zamek, została zaprojektowana z wykorzystaniem motywów vintage inspirowanych odzieżą roboczą.

Kapsułowa garderoba gwarantująca nowe możliwości stylizacji na wiosnę i lato

Damska, krótka parka z wiatroszczelnego materiału posiada wykończenie hydrofobowe oraz regulator w dolnej części, umożliwiający dopasowanie sylwetki. Damskie, luźne jeansy dostępne są w naturalnym kolorze, idealnym na ten sezon. Męska koszulka polo z tkaniny dry pique z logo JWA występuje aż w 19 kolorach, a designerskie T-shirty w 10 wariantach kolorystycznych, co znacząco poszerza możliwości stylizacyjne.

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

