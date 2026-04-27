UNIQLO we współpracy z Cecilie Bahnsen na sezon Wiosna/Lato 2026

Komentując kolekcję, Cecilie Bahnsen powiedziała:

„Jestem szczęśliwa, że po raz pierwszy mogę współpracować z UNIQLO. Od zawsze projektuję ubrania, które mają towarzyszyć nam na co dzień, podobnie jak filozofia LifeWear. Bardzo cieszy mnie możliwość podzielenia się tym podejściem z kobietami i dziewczętami na całym świecie. Praca nad kampanią z Marią i Louise Thornfeldt była wyjątkowym doświadczeniem. W naturalny sposób oddają one ideę siostrzeństwa, która stanowi serce marki Cecilie Bahnsen i wszystko to, co chcieliśmy wyrazić w tej kolekcji.”

Yukihiro Katsuta, Senior Executive Officer w Fast Retailing Group oraz dyrektor działu R&D UNIQLO, dodaje:

„Podczas otwarcia pierwszego sklepu UNIQLO w Kopenhadze w 2019 roku, miałem okazję przypadkowo spotkać Cecilie. Od razu zwróciłem uwagę na jej podejście do rzemiosła i miałem nadzieję, że pewnego dnia uda nam się stworzyć coś wspólnie. Po siedmiu latach ta relacja zaowocowała niniejszą współpracą. Kolekcja interpretuje ciepło i rzemieślniczą wrażliwość projektów Cecilie Bahnsen poprzez wyraźnie unikalną perspektywę UNIQLO.”

Nowoczesna kobiecość na co dzień

Esencja stylu Cecilie Bahnsen wyraża się poprzez charakterystyczne motywy kwiatowe oraz obszerne rękawy z falbanami i marszczeniami. W kolekcji znajdują się sukienki, topy i spódnice o wyrazistych detalach, które można nosić zarówno jako pojedyncze elementy, jak i w zestawach. Szczególną uwagę poświęcono komfortowi - zastosowano wysokiej jakości bawełnę oraz elastyczne materiały.

Pierwsza kolekcja Cecilie Bahnsen dla dziewczynek

Współpraca z UNIQLO zaowocowała stworzeniem przez projektantkę pierwszej linii dziewczęcej. Jako matka, Cecilie od dawna interesuje się modą dziecięcą, co znalazło odzwierciedlenie w starannie zaprojektowanej kolekcji. Obejmuje ona sukienki, T-shirty oraz spódnico-szorty (skorty), które posiadają regulowany pas oraz praktyczne kieszenie po obu stronach, łącząc uroczy design z codzienną funkcjonalnością. Modele stanowią kontynuację propozycji dla dorosłych i umożliwiają tworzenie dopasowanych stylizacji „mama i córka”.

Autor: UNIQLO/ Materiały prasowe

