Urodowa prognoza na ferie zimowe. Aura będzie sprzyjać nawilżaniu

Serum nawilżające na zimę

Dobrze nawilżona skóra to podstawa podczas zimowego spaceru, na stoku czy nawet podczas chwil spędzanych w domowym zaciszu. Punktem wyjścia w pielęgnacji twarzy podczas ferii powinno być zatem serum. Hyalurogel od Mixy to kosmetyk, który bazuje na znanym i skutecznym składniku – kwasie hialuronowym. Formuła zapewnia intensywne nawilżenie przez 24 godziny. Zawiera wysokie stężenie 3 składników aktywnych: niacynamidu, prowitaminy B5 i wspomnianego już kwasu hialuronowego. Wspierają one barierę hydrolipidową, a także sprawiają, że skóra staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Mixa

Krem nawilżające na zimę

Zimowa rutyna pielęgnacyjna powinna uwzględniać dopełniające się produkty, które pozwolą zadbać o kondycję bariery hydrolipidowej i odpowiedni poziom nawilżenia skóry nawet w tak trudnych warunkach jak mróz na zewnątrz i ogrzewane powietrze w pomieszczeniach. Kompletując kosmetyczkę na ferie zimowe warto zabrać ze sobą nie tylko serum Mixa Hyalurogel, ale również krem do twarzy z tej samej gamy. Do wyboru jest kilka propozycji. Zimą jednak najlepiej sięgnąć po bogaty krem Mixa Hyalurogel. To idealny produkt dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej, a także bardzo suchej. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. To naturalny składnik budulcowy skóry, który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Zimowa pielęgnacja ciała

Dbając o skórę podczas ferii zimowych warto pamiętać, że należy dbać nie tylko o twarz, która jest najbardziej narażona na działanie warunków atmosferycznych. Ciało także potrzebuje nawilżenia i wsparcia bariery hydrolipidowej. Z tego powodu na wyjazd warto zabrać multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+. Regeneracyjna formuła z mocznikiem i niacynamidem sprawdza się przez okrągły rok, ale jej wartość dodatkowo rośnie w kontekście pielęgnacji zimą, kiedy skóra jest narażona na kontakt z suchym powietrzem w ogrzewanych pomieszczeniach i zimnem na zewnątrz. Regularne używanie multifunkcyjnego kremu Mixa pozwoli zregenerować suchą skórę, uwolni ją od szorstkości i łuszczenia, a także wzmocni jej barierę ochronną, co przynosi korzyści nie tylko w kontekście ferii, ale także w dłuższej perspektywie.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Mixa

Dzięki tak kompleksowej pielęgnacji urodowa prognoza na ferie może być tylko jedna. Żadne chmury nie zawisną nad skórą. Dla niej cały czas będzie świeciło słońce.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.