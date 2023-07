Urodowy przewodnik po świecie

Świetlica, but make it cool – Converse stworzył letnią strefę chillu nad Wisłą

Wakacyjne wyjazdy to doskonała okazja nie tylko do poznania nowych miejsc, smaków i kultur, ale także odkrywania tajników pielęgnacji mieszkanek danego kraju. Zapraszamy w piękną podróż dookoła świata!

FRANCJA ELEGANCJA

Francuzki słyną z elegancji i subtelnej urody. Minimalna ilość makijażu, nonszalancki styl ubierania, naturalnie ułożone włosy sprawiają, że wyglądają świetnie i świeżo niezależnie od wieku. Jednym z sekretów ich urody jest bardzo staranne podejście do pielęgnacji. Obok serum i kremu pielęgnacyjnego obowiązkowym produktem jest krem z wysokim filtrem. Po produkty do pielęgnacji twarzy i ciała Francuzki pójdą do… apteki lub lokalnego sklepiku z naturalnymi kosmetykami. Ich uroda jest najlepszą wizytówką Francji, dlatego marki kosmetyczne „made in France” cieszą się popularnością na całym świecie – zarówno te do twarzy, jak i rozpieszczające zapachami balsamy, mydła, perfumy.

W drogeriach Super-Pharm w promocyjnych cenach można kupić kosmetyki m.in. Roger&Gallet (dostępny na wyłączność w Super-Pharm), Avène, Bourjois, Bioderma, Uriage, Vichy, Lierac, La Roche Posay, Phyto, L’Oreal Paris, Cacharel czy LE PETIT MARSEILLAIS.

W SAMO POŁUDNIE… EUROPY

Skóra mieszkanek krajów śródziemnomorskich każdego dnia wystawiana jest na próbę. Słońce, na którego działanie są narażone przez wiele dni w roku potrafi wyrządzić wiele szkód. Widmo szybszego starzenia i pojawienia się przebarwień, to wystarczający dla nich powód, by pamiętać o regularnym stosowaniu ochrony przeciwsłonecznej. A do odwracania ewentualnych zmian potrzebna jest zaawansowana pielęgnacja. Dlatego warto spojrzeć np. na hiszpańską markę Sesderma, która jako jedna z pierwszych firm, wprowadziła na rynek dermokosmetyki z przełomową dla kosmetologii nanotechnologią, która pozwala składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Jest również liderem zastosowania czynników wzrostu, peptydów mimetycznych i komórek macierzystych. Z kolei Isdin to innowacyjna linia produktów anti-aging, która pomaga utrzymać młodzieńczy blask i jakość skóry mimo upływu czasu. Formuły produktów to perfekcyjne połączenie witaminy C, oksydowanej witaminy K i Ultraglikanów - składników aktywnych powszechnie uznanych i stosowanych w dermatologii i medycynie estetycznej w walce z oznakami starzenia się skóry. Marki Sesderma oraz Isdin dostępne są w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl.

WŁOSKI STRAJK?

A czego oprócz słońca możemy pozazdrościć Hiszpankom czy Włoszkom? Ich nastawienia do życia i świata. Unikanie stresu, pełna witamin dieta śródziemnomorska mają bezpośredni wpływ na wygląd i dobre samopoczucie. Włoszki wyróżniają też piękne, lśniące i grube włosy. W DNA włoskiej marki kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów Sendo wpisane jest przynoszenie doskonałego samopoczucia. W produktach znajdziemy najbardziej skuteczne składniki funkcjonalne występujące w naturze, pozyskane z esencji roślin, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu stosowania substancji syntetycznych.

AZJA EXPRESS?

W azjatyckiej pielęgnacji próżno szukać pośpiechu. Wieloetapowe rytuały pielęgnacyjne to codzienność Japonek i Koreanek. A te rozpoczynają się od dokładnego oczyszczenia skóry twarzy, regularnym peelingu i masażu. Kropką nad i jest serum i krem dobrane do rodzaju cery. Azjatki mają też obsesję na punkcie ochrony przeciwsłonecznej. A ta nie kończy się tylko na aplikacji kremu z filtrem, ale też osłanianiem twarzy kapeluszem. Idealnie gładka skóra, z której trudno odczytać jest wiek, to wystarczający argument, by wybrać się w pielęgnacyjną podróż do Azji. YOSKINE JAPAN PURE to luksusowa linia kosmetyków do oczyszczania oraz demakijażu twarzy i oczu, która powstała z inspiracji tradycyjnymi, japońskimi rytuałami pielęgnacji urody.

AMERICAN (FREE)STYLE

Nowy Jork nigdy nie śpi i każdego dnia wyznacza trendy. Nie ma na świecie drugiego tak multikulturowego i otwartego na nowinki miasta. Tu każdy może być sobą i wyglądać jak chce. A w wyrażaniu siebie pomóc może makijaż. Celem Maybelline New York jest budowanie pewności siebie wśród młodych osób. W dniach 13.07-26.07.2023 kupując w Super-Pharm produkty Maybelline New York za minimum 40 zł, rozświetlacz tej marki dostaniesz za 1 grosz.

