Urodzinowa premiera od SENSUM MARE - trzy innowacyjne nowości z linii ALGOPRO z polinukleotydami

SENSUM MARE - siła morza, natury i… kobiet!

Osiem lat nieustannego rozwoju, pasji i wiary w siłę kobiet. Marka od 2017 roku tworzy naturalne, wysoce zaawansowane kosmetyki, które łączą moc natury z osiągnięciami nauki. Ich formuły, zawierające nawet do 34 składników aktywnych – w tym te z mórz i oceanów, które wyróżniają markę na rynku. Od lat wpisują się w filozofię clean beauty, oferując pielęgnację w zgodzie ze skórąi środowiskiem.

Tworzymy pielęgnację w zgodzie ze środowiskiem, ponieważ wierzymy, że prawdziwe piękno tkwi w równowadze. U podstaw wszystkiego, co robimy, leży zaangażowanie w transparentność i widoczne efekty - podkreślają założyciele marki, Maciej Tęsiorowski i Łukasz Kołodziejek.

Logevity for your skin

W odpowiedzi na potrzeby współczesnych, świadomych konsumentek, SENSUM MARE prezentuje trzy nowe produkty, które wprowadzają składniki znane dotąd z gabinetów medycyny estetycznej - do codziennej pielęgnacji domowej.

Polinukleotydy to fragmenty kwasów nukleinowych, które aktywują naturalne procesy regeneracyjne skóry. Działają na receptor A2A, stymulując produkcję kolagenu, poprawiając elastyczność, regenerację i odżywienie skóry - tłumaczy Olga Zdun, ekspertka do spraw badań i rozwoju w SENSUM MARE, mgr analityki medycznej.

To pierwsze w Polsce kosmetyki, w których zastosowano roślinne polinukleotydy - skuteczne, bezpieczne, w pełni wegańskie i odpowiednie nawet dla skórywrażliwej.

Nowe produkty z linii ALGOPRO:

1. ALGOPRO NEXT-GEN RENEWING FACE CREAM | Rewitalizująco - naprawczy krem z 9% kompleksem peptydów i aminokwasów z PDRN. Wygładza, odbudowuje i przywraca witalność. Widocznie zmniejsza zmarszczki i poprawia sprężystość skóry.

2. ALGOPRO NEXT-GEN FIRMING SERUM | Liftingujące serum z 10% kompleksem nawilżającym z PDRN. Natychmiastowy efekt liftingu i długotrwałe nawilżenie. Skóra staje się gładka, jędrna i pełna blasku już po kilku aplikacjach.

3. ALGOPRONEXT-GEN REJUVENATING EYE CREM | Rozjaśniająco- wygładzający krem pod oczy z 2,2% neurokompleksem z PDRN. Redukuje cienie i obrzęki, rozświetla spojrzenie, wygładza drobne linie i przywraca młodzieńczą świeżość.

Wegańskie PDRN w linii ALGOPRO

Podczas, gdy większość produktów na rynku wykorzystuje PDRN pochodzenia rybiego (z łososia), SENSUM MARE sięga po nowatorskie źródło - Artemisia capillaris. To pierwsze wegańskie polinukleotydy dostępne w kosmetykach wyprodukowanych w Polsce, które gwarantują maksymalną skuteczność bez ryzyka alergii na ryby i owoce morza. To właśnie połączenie biotechnologii, nauki i morskich składników aktywnych czyni całą linię ALGOPRO wyjątkową i w pełni dopasowaną do różnych potrzeb skóry.

i Autor: SENSUM MARE/ Materiały prasowe

SENSUM MARE x YES

Z okazji urodzin marka przygotowała również limitowany zestaw urodzinowy, w którym znalazły się nowości ALGOPRO oraz specjalnie zaprojektowana bransoletka przez YES - inspirowana algą morską, czyli subtelnym symbolem DNA marki, łączącym naturę z unikalnym designem. Limitowane zestawy będą dostępne na stronie internetowej marki w ograniczonej liczbie już od 10 października.

i Autor: Sensum Mare/ Materiały prasowe

Piękno, które trwa

Nowości z linii ALGOPRO to nowa generacja kosmetyków w duchu longevity - skutecznych, naturalnych, etycznych i przeznaczonych do pielęgnacji skóry, która wymaga odżywienia i regeneracji.

To pielęgnacja przyszłości, która zaczyna się dziś.