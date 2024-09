Urzekająca biżuteria na jesień! To będzie modne

Globalna dyrektor kreatywna Giovanna Engelbert bawi się formą, dekonstruując i przekształcając elementy w niespodziewany sposób, aby zrealizować nowe, zaskakujące wyobrażenia o autorskich rodzinach Swarovski, w tym Millenia, Matrix i Hyperbola. Tymczasem nowe kolekcje, takie jak Sublima, prezentują unikalne cięcia kamieni, chłodne kolory i płynne konstrukcje: połączone w faliste struktury, zderzające się wzory, płonące energią kinetyczną.

Bazując na inspiracji morzem, która zagościła w kolekcjach wiosna/lato 2024, projekty na nowy sezon łączą kryształowe perły i kryształy Swarovskiego w odważnych kształtach nasyconych wyrazistą elegancją. Przezroczyste kryształy i pokryte rodem elementy zapowiadają efektowne pojawienie się stylu glamour, a pięknie fasetowane motywy płatków śniegu witają święta z pełnym blaskiem.

Odkryj nowy, hipnotyzujący sezon

Wyjątkowe rodziny prezentują pełną wyrazu ekstrawagancję poprzez innowacyjne kreacje, podczas gdy nowe kolekcje podkreślają kunszt jubilerski Swarovskiego dzięki niezrównanemu savoir-faire.

Kultowa rodzina Millenia to list miłosny do kryształów. Odważne, ale ponadczasowe sylwetki Rivière Millenia przywołują na myśl płynącą kryształową rzekę i są stworzone do nieustannego ich noszenia. W tym sezonie wprowadzono nowe oszałamiające wzory. Natomiast dotychczasowe elementy zostały odświeżone w nasyconych odcieniach lodowatego błękitu, akwamarynu i szafiru. Matrix nabiera nowoczesnego charakteru z zaskakującą kombinacją kryształowych cięć, które łączą się, tworząc uderzające nowe sylwetki. Od wyrazistych chokerów i bransoletek po eleganckie obręcze, każdy element emanuje ponadczasowym stylem. Skomplikowane projekty Hyperbola zostały dopełnione technicznie szczegółową konstrukcją i złożonymi oprawami. Hyperbola czerpie z austriackiego dziedzictwa Swarovskiego, nawiązując do ruchów artystycznych, takich jak wiedeńska secesja, z naciskiem na organiczne linie i swobodę eksperymentowania. Sublima jest inspirowana przypływami i odpływami natury. Wysadzane kryształami Swarovskiego i kryształowymi perłami Swarovskiego, misterne modele wykorzystują światło do fantastycznych efektów. Sublima to spektakularne święto skrupulatnego savoir-faire i kryształowego mistrzostwa marki.

Powstała w oparciu o opowieść o oceanie w sezonie wiosenno-letnim, Idyllia spogląda w niebo, ze skomplikowanymi wzorami inspirowanymi organiczną geometrią i indywidualnością formacji płatków śniegu. Idyllia to wyjątkowa oferta na sezon przyjęć i nie tylko, błyszcząca oda do cudów świata przyrody i nieskończonej kreatywności firmy Swarovski. Na tym nie koniec. Industrialne formy zyskują blask, a kryształowe perły Swarovskiego współgrają z masywnymi metalowymi ogniwami w reinterpretacji linii Dextera. Charakterystyczne łańcuszki są przeplatane białymi kamieniami i perłami o różnych rozmiarach na tle rodowanej powłoki. Po raz pierwszy Dextera wykorzystuje olśniewającą technikę tańczącego kamienia Swarovskiego; pojedynczy okrągły kryształ jest zawieszony w kolistych formach, uwalniając blask przy każdym ruchu.

Swarovski kontynuuje ekspansję wyjątkowej rodziny Lucent, uzupełniając ją wisiorkiem z przezroczystego kryształu o pełnym szlifie, okrągłymi sztyftami a także stożkowymi kolczykami pavé z wypustkami w kolorze różowym i akwamarynowym, które oferują ostrzejsze podejście do tętniącego życiem codziennego stylu. Zainspirowana nocnym niebem pełnym gwiazd, Constella prezentuje zapierający dech w piersiach blask. Wśród nowości pojawiły się spektakularny choker i efektowne bransoletki, wzbogacone o ruchome ogniwa. Constella przyciąga uwagę, a każdy element lśni hipnotyzującym urokiem.

Gema to żywiołowa eksploracja kryształów i kolorów, w której mieszane cięcia i nieregularne ustawienia łączą się w niekonwencjonalne kształty. Kryształy Swarovskiego w charakterystycznej gamie odcieni różu, żółci, błękitu i zieleni spływają kaskadowo i zderzają się z zalotną elegancją. Gema jest świadectwem stale rozwijającego się kunsztu Swarovskiego. Natomiast na styku stylu klasycznego i industrialnego, Imber odnawia tradycyjne elementy za pomocą misternego savoir-faire. Tak powstały pełne harmonii naszyjniki, bransoletki i kolczyki. Imber to mistrzowska klasa w subtelnym stylu glamour, którą można nosić w nieskończoność.Zamknięte w srebrnych, złotych i różowo-złotych metalowych powłokach, nieskazitelnie fasetowane przezroczyste kryształy lśnią jak promienne kropelki światła. Taka jest właśnie Stilla, której delikatne wisiorki i pierścionki koktajlowe przyciągają wzrok. Ponadczasowa, ale urzekająca, Una jest ukoronowaniem savoir-faire Swarovskiego. Otoczona aureolami pavé, delikatna bransoletka z okrągłych, przezroczystych kryształów i uniwersalny naszyjnik emanują świetlistym blaskiem, podobnie jak proste kolczyki podkreślone złotą powłoką. Odmienione dzięki nowym tworzywom i metalom, w między innymi pozłacanej powłoce, historyczne symbole Symbolica są tak efektowne, jak nigdy dotąd.

