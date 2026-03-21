Uśmiechaj się i świętuj Światowy Tydzień Zdrowia Jamy Ustnej

Firma FOREO dołącza do tej globalnej inicjatywy, której celem jest podkreślenie znaczenia zdrowia jamy ustnej dla ogólnego dobrostanu, prezentując swoje soniczne szczoteczki dozębów ISSA™.

Obecnie w czwartej generacji, te innowacyjne szczoteczki będą dostępne w specjalnych cenach od 20 do 29 marca na stronie internetowej FOREO, co ułatwi całej rodzinie korzystanie z inteligentniejszego, delikatniejszego i znacznie skuteczniejszego szczotkowania. Dodatkowo można uzyskać 30% rabatu, używając kodu SMILE30.

Dlaczego ISSA™ 4 wyróżnia się na tle innych szczoteczek? Oto 5 najważniejszych zalet:

Nawet do roku użytkowania na jednym ładowaniu, z wymianą główki co 6 miesięcy.

Kompleksowa pielęgnacja jamy ustnej 4 w 1, szczoteczka wykonana w 100% z silikonu klasy medycznej.

3 tryby szczotkowania - Głębokie Czyszczenie, Wybielanie i Wrażliwe Zęby - dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Klinicznie potwierdzone usuwanie o 30% więcej płytki nazębnej niż w przypadku tradycyjnej szczoteczki manualnej.

Klinicznie potwierdzona poprawa ogólnej higieny jamy ustnej o 140% już w ciągu jednego miesiąca.

Kolekcja dla całej rodziny

ISSA™ 4 plus

Uznawana za najinteligentniejszą szczoteczkę, ISSA™ 4 plus wyposażona jest w technologię AI Pressure Adapt, która dostosowuje się do sposobu szczotkowania, zapewniając maksymalną skuteczność za każdym razem. Oferuje tryby Deep Clean, Whitening oraz Sensitive, a jej bateria — podobnie jak w innych modelach ISSA — działa nawet do roku po jednym ładowaniu USB. Innowacyjna hybrydowa główka szczoteczki łączy dwa rodzaje włókien z przodu, zapewniając dokładne czyszczenie zębów i delikatny masaż dziąseł.

Cena: 999 PLN (taniej od 20 do 29 marca z kodem SMILE30 foreo.com)

ISSA™ 4

Najnowsza hybrydowa soniczna szczoteczka ISSA™ 4 - została zaprojektowana tak, aby dopasowywać się do naturalnych ruchów szczotkowania, zapewniając jednocześnie skuteczne i delikatne czyszczenie. Klinicznie udowodniono, że poprawia ogólną higienę jamy ustnej o 140% już w ciągu miesiąca. Dzięki technologii pulsacji T-Sonic oraz unikalnej hybrydowej główce skutecznie usuwa płytkę nazębną, chroniąc jednocześnie wrażliwe dziąsła. Jej nowoczesny design i zaawansowane funkcje wyznaczają nowy standard domowej pielęgnacji napoziomie profesjonalnym.

Cena: 519 PLN (taniej od 20 do 29 marca z kodem SMILE30 foreo.com)

ISSA™ 4 baby (dla dzieci od 0 do 3 lat)

Rozpoczęcie szczotkowania zębów u niemowląt to dla wielu rodziców wyzwanie. ISSA™ 4 baby to idealne rozwiązanie na pierwsze lata życia dziecka. Wykonana w 100% z silikonu klasy medycznej (nawet do 10 000 razy bardziej higienicznego niż tradycyjne włókna nylonowe), posiada miękkie, a zarazem trwałe włókna po obu stronach, odpowiednie zarówno dla bezzębnych dziąseł, jak i pierwszych ząbków. Interaktywne „pomocniki uśmiechu” przyciągają uwagę dziecka — uśmiechnięta buźka zapala się po 2 minutach szczotkowania, a smutna przypomina, jeśli minęło ponad 12 godzin bez mycia zębów.

Cena: 249 PLN (taniej od 20 do 29 marca z kodem SMILE30 foreo.com)

ISSA™ kids (dla dzieci od 5 do 12 lat)

ISSA™ kids to szczoteczka wykonana z silikonu klasy medycznej, która pomaga dzieciom wypracować prawidłowe nawyki higieniczne. Wyposażona w technologię T-Sonic Pulse oraz włókna z polimeru PBT i silikonu, wspiera naukę prawidłowego, manualnego szczotkowania. Interaktywne wskaźniki uśmiechu oraz wbudowany timer, który sygnalizuje co 30 sekund, pomagają przestrzegać zalecanego 2-minutowego czasu mycia. Szczoteczka jest w 100% wodoodporna, co umożliwia bezpieczne korzystanie również podczas kąpieli.

Cena: 669 PLN (taniej od 20 do 29 marca z kodem SMILE30 na foreo.com)