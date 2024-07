Usta nawilżone jak nigdy wcześniej! Makijaż na lato

Moc nawilżenia, usta pełne blasku. Niczym zabieg na usta w formie pomadki, Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ podkreśla naturalne piękno ust. Koloryzujący balsam dostępny jest w gamie 15 zachwycających odcieni autorstwa dwóch ekspertek ds. makijażu Lancôme: Lisy Eldridge i Sheiki Daley.

Powitaj cudownie nawilżone usta, pożegnaj suchą i spierzchniętą skórę! Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ wprowadza pielęgnację ust w erę skinifikacji, co potwierdzają pierwsze w historii Lancôme badania kliniczne produktu do makijażu ust. Odkryj superskoncentrowaną formułę zawierającą aż 96% składników naturalnego pochodzenia : masła shea i jojoba, ceramidy, olej różany pozyskany w procesach biotechnologicznych oraz naszą gwiazdę – 12% skwalanu. Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ z łatwością rozprowadza się po powierzchni ust, gwarantując doskonałe nawilżenie. Przekonaj się jak piękne mogą być twoje usta. Odkryj nowość i nadaj swoim ustom najwspanialszego blasku. Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ - zawsze tam, gdzie ty.

Zobacz także: Słońce pod kontrolą: jak Polacy stosują SPF?

Idealny kolor dla każdego

15 dostosowanych do każdej karnacji odcieni i niezapomniany blask. Pssst! Czy chcesz poznać sekret idealnego makijażu ust? Nasza formuła zapewni twoim ustom zdrowy, kuszący blask. Odkryj paletę 15 kolorów! Każdy z nich zapewnia różny stopień krycia, podkreślając naturalną barwę ust i nadając im apetyczny blask. Nie krępuj się, pozwól swoim ustom mówić! Każdy odcień Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ został zaprojektowany tak, aby podkreślić ton twojej cery i warg oraz optycznie powiększyć usta i rozświetlić je. Nic dziwnego, że w testach konsumenckich aż 9/10 kobiet odnalazło idealnie dopasowany kolor. To Lip Idôle.

Usta a skinifikacja

Największa platforma testowa Lancôme dla produktu do makijażu ust, zainspirowana klinicznymi testami formuł do pielęgnacji skóry. W tym roku, formuła o 96% zawartości składników naturalnych została poddana pierwszym platformowym testom klinicznym w zakresie produktów przeznaczonych do pielęgnacji ust. Ze względu na cienki naskórek, niską keratynizację i słabą strukturę ochronną, usta mogą być bardziej narażone na przesuszanie. Jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich proporcji składników inspirowanych pielęgnacją skóry, nasi naukowcy udowodnili, że możliwe jest wzmocnienie bariery ochronnej skóry, aby uzyskać nawilżone, lśniące usta. Wynosząc skinifikację na następny poziom, marka Lancôme poddała Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ rygorystycznym testom w pierwszym badaniu klinicznym produktu do makijażu ust, przeprowadzonym w grupie 43 osób.

“Wraz z wprowadzeniem skinifikacji, nie zadowalają nas już tylko podstawowe kryteria, które definiują dobry produkt do makijażu. Wykraczamy poza to, próbując zrozumieć, w jaki sposób może on również poprawić wygląd i poziom komfortu skóry. To właśnie dzięki takiemu podejściu możemy zdecydować, który składnik aktywny zastosować w naszych formułach. Z myślą o Lip Idôle stworzyliśmy największą platformę testową zainspirowaną testami klinicznymi formuł do pielęgnacji skóry’’ – międzynarodowa dyrektor naukowa Lancôme dr Annie Black.

Formuła nasycona przez co najmniej 12% skwalanu

Poznaj nowy balsam pielęgnacyjny, który zapewnia ustom natychmiastowy blask i kolor. Jeśli szukasz pielęgnacji, na którą zawsze możesz liczyć, mamy idealne rozwiązanie. Nowy Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ został nasycony 12% roślinnym skwalanem i zawiera aż 83% pielęgnującej bazy. Jest niczym zabieg na twarz - ale dla ust. Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ wykorzystuje moc maseł shea i jojoba, które są znane z tego, że zwiększają nawilżenie i pomagają wzmocnić funkcję bariery skórnej, zapewniając uczucie zwiększonej elastyczności. Z kolei ceramidy, będące ważnymi strukturami lipidowymi występującymi naturalnie w skórze, pomagają zatrzymać wilgoć i ograniczyć wpływ szkodliwych czynników środowiskowych. Natomiast pozyskiwany w procesach biotechnologicznych olejek różany Lancôme pomaga poprawić funkcję bariery ochronnej, zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek i poprawić teksturę ust. Nasz główny składnik, skwalan, także wspiera funkcjonowanie bariery skórnej i dogłębnie nawilża usta.

Koniec z suchymi, pozbawionymi blasku ustami. Z naszym nowym, hybrydowym rozwiązaniem natychmiast zagwarantujesz skórze 24–godzinny zastrzyk nawilżenia. Z dnia na dzień usta będą coraz piękniejsze dzięki odmładzającemu działaniu Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™. W pierwszych w historii testach klinicznych Lancôme przeprowadzonych na produkcie do makijażu ust dowiedliśmy, że zmniejsza suchość ust o 27% i redukuje drobne linie o 11% już po 7 dniach stosowania.

Luksusowa konsystencja typu melt-and-glow

Idealna równowaga między kolorem i blaskiem

Jako nowa gwiazda pielęgnacji ust, Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ zapewnia idealną równowagę między zmysłowością, intensywnością koloru i nawilżeniem. Dzięki woskom pochodzenia naturalnego, takim jak wosk candellila i wosk ze słonecznika, rozpuszcza się w kontakcie ze skórą, dogłębnie ją odżywiając. Dzięki idealnej proporcji pigmentów pozostawia błyszczące, barwne wykończenie, wydobywając i podkreślając Twoją naturalną urodę. Rozprowadza się na ustach jak masło, jest bardzo lekki, nie spływa i nie rozmazuje się. Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ nie obciąża skóry oraz nie pozostawia uczucia lepkości.

Nowa pielęgnacja on-the-go typu wszystko w jednym

Niech twoje usta mówią za ciebie. Gładkie, wymodelowane i wypełnione usta tak jak tylko zapragniesz! Poznaj nowy dream teamLancôme: Pomadka Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ i Kredka do ust Lip Idôle Lip Shaper. Ultraprecyzyjna, łatwa w łączeniu, wodoodporna, matowa formuła kredki Lip Idôle Lip Shaper pomaga modelować usta. Wypełniona ceramidami, odżywia je oraz wygładza. Efekt utrzymuje się do 8 godzin, a makijaż nie rozmazuje się i nie spływa z ust. Odkryj 12 odcieni, które sprawią, że twoje naturalne usta będą piękniejsze niż kiedykolwiek. Połącz Lip Idôle Squalane-12 ButterGlow™ z Lip Idôle Lip Shaper i uzyskaj jeszcze piękniejszy rezultat.

i Autor: materiał prasowy Lancôme