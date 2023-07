Uwielbiany krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmanna za 18 zł. Wyprasuje zmarszczki i nawilży cerę. "Zmarszczki wokół oczu są spłycone"

Krem do twarzy z Rossmann dla kobiet po 50-tce. Spłyca zmarszczki i nawilża

Krem do twarzy dla kobiet po 50-tce powinien przede wszystkim dobrze nawilżać skórę i ją ujędrniać, tak aby zmniejszyć widoczność zmarszczek. W najnowszej promocji Rossmann pojawił się jeden z najbardziej lubianych kremów do twarzy 50+. Lirene Odmładzający Resweratrol to krem o właściwościach liftingujących przeznaczony dla kobiet po 50-tce. Kosmetyk zawiera resweratrol, który działa na skórę odmładzająco - regeneruje ja, odżywia i chroni przed szkodliwym działaniem środowiska. Składnik ten opóźnia także procesy starzenia się skory, dzięki czemu pozostaje ona gładka przez dłuższy czas. Co więcej, krem z Rossmanna Lirene zawiera hydrolat winogronowy, który jest źródłem witamin A, B1, B2 i C, kwasów owocowych i cukrów. Silnie nawilża, działa przeciwzmarszczkowo i rozjaśnia przebarwienia. W rezultacie cera jest pełna blasku i elastyczna.

Odmładzający krem Lirene w promocji Rossmanna za 18 zł

Odmładzający krem Lirene został objęty wyjątkową promocją Rossmann. Teraz kosztuje jedynie 17,99 zł. To mega okazja, aby kupić ten lubiany przez kobiety krem do twarzy.

"Moja zmęczona, odwodniona cera jest po nim ukojona, zregenerowana i rozjaśniona. Zmarszczki mimiczne wokół oczu są spłycone i mniej widoczne. Uważam, że wszystkie obietnice producenta zostały spełnione""Niedoceniany winogronowy hit za śmiesznie niską cenę - wybitnie nawilżający i odżywczy""Świetny za tak niską cenę ! Od razu widać nawilżenie i napięcie. Nie jest ono długotrwałe, ale stosowany codziennie daje bardzo przyjemny, namacalny efekt"

- zachwycają się internautki.

