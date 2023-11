i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Pielęgnacja cery dojrzałej

Uwielbiany krem do twarzy z promocji Rossmanna, o którym wszyscy mówią. Kosztuje 6 złotych. To sekret gładkiej cery kobiet po 50-tce

Ten uwielbiany przez kobiety po 50-tce krem do twarzy znalazł się w promocji Rossmanna i kosztuje jedyne 6 złotych. Ten krem przeznaczony jest do cery dojrzałej - doskonale wygładza zmarszczki, dlatego nie dziwi fakt, że kobiety go pokochały. - Dla mnie cudowny na okres jesienno-zimowy - chwalą kosmetyk w sieci. O tej promocji z Rossmanna na krem do twarzy mówią już wszyscy.