Uwolnij moc morza w swojej rutynie pielęgnacyjnej

Kryształki soli to naturalny peeling - usuwają martwe komórki naskórka, zapewniając odświeżoną i promienną skórę.

Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym sól głęboko oczyszcza skórę.

Jej działanie ściągające pomaga zmatowić skórę i nieco zwęzić pory.

Dodaje włosom objętości - to efekt taki, jak po kąpieli w morzu i spacerze po plaży.

W odpowiednich ilościach działa jako naturalny środek konserwujący i pomaga kosmetykom zachować świeżość na dłużej.

Z jakiego źródła pochodzi sól, którą znajdziesz w kosmetykach LUSH?

W produktach takich jak peeling do ciała i twarzy Ocean Salt oraz Rub Rub Rub znajduje się ręcznie zbierana sól morska, pozyskiwana bezpośrednio od lokalnych sprzedawców w Portugalii.

Dostawcy LUSH kultywują tradycyjną metodę zbierania soli, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, która pomaga zachować naturalne siedliska, takie jak portugalski kompleks solnisk Samouco u ujścia rzeki Tag. Obszar ten, zdominowany przez solniska i bagna, jest ważnym siedliskiem wielu gatunków ryb i ptaków, zapewniając im optymalne warunki do żerowania, schronienia i rozmnażania się. Kwitnie tam również ponad 400 gatunków roślin, które utrzymują ten ekosystem w równowadze.

Sól morska w produktach pielęgnacyjnych do włosów LUSH

Sól morską znajdziesz między innymi w szamponach LUSH Big i Wasabi Shan Kui, zapewniającymi włosom miękkość i objętość. W szamponie Big dodatek oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia sprawia, że włosy są cudownie miękkie, a cytryna i limonka dodają im blasku.

Połączenie świeżego chrzanu, kofeiny i mentolu w Wasabi Shan Kui to stymulujący, rozgrzewający zastrzyk dla włosów. Pochodząca ze sprawiedliwego handlu z kobiecej kooperatywy Sindyanna w Izraelu oliwa z oliwek poprawia sprężystość włosów i zapobiega ich łamaniu.

Sea Spray działa jak woda morska: nadaje włosom objętość i utrwalenie. Można go stosować na wiele sposobów: przed suszeniem lub na suche włosy w celu ułożenia fryzury. Rezultatem są lśniące włosy, które pięknie pachną absolutem z kwiatu pomarańczy, grejpfrutem, neroli i olejkami z drzewa różanego.

W odżywce do włosów w kostce Big drobna sól morska i wodorosty sprawią, że włosy będą elastyczne, a oleje jojoba i kokosowy zapewnią lekkie jak piórko nawilżenie, a energetyzująca mieszanka zapachów neroli, sycylijskiej mandarynki i kwiatu pomarańczy pozostanie z Tobą na długo.

Sól morska w produktach do pielęgnacji ciała LUSH

Sól to naturalny peeling, dlatego nie mogło jej zabraknąć w peelingach LUSH. Ocean Salt to orzeźwiający peeling do twarzy i ciała, który bazuje na bogatej w minerały soli. Zawiera także limonkę, grejpfruta oraz bogate, jedwabiste masło z awokado, olej kokosowy i absolut z wodorostów, które pozostawiają skórę gładką i miękką.

Rub Rub Rub delikatnie, ale stanowczo obudzi Twoje ciało do życia. Świeży sok z cytryny i orzeźwiający jaśmin uniosą Cię spod prysznica jak na obłokach i pobudzają do działania.

Zmiękczająca kompozycja bogatej w minerały soli i wodorostów mydła Sea Vegetable oczyści Twoje ciało i pozostawi na nim cudowny zapach limonki.

Aqua Marina ukoi skórę najlepszymi składnikami prosto z morza. Kaolin i kalamina usuną nadmiar sebum, a chłodzący aloes, drobna sól morska i bogate w minerały wodorosty nori nawilżą skórę.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

