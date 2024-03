Uwolnij swoje zmysły. Dzikie i słoneczne perfumy na wiosnę. Magnetyczne aromaty Tygrysiej Lilii i mleczka kokosowego. Takie połączenie się nie spodziewałaś

To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Jak go zrobić?

Spodobał nam się pomysł stworzenia nowej wersji FLOWERBOMB, która wydobyłaby nieoczekiwane aspekty zapachu, stawiając go w nowym świetle: nieco „dzikim” i „słonecznym” – wyjaśniają projektanci. „Podkreśla bogactwo, głębię i złożoność FLOWERBOMB”.

CIEPŁY I SŁONECZNY SOK

Ciepły, zmysłowy i słoneczny zapach stworzony przez perfumiarzy IFF Carlosa Benaima i Domitille Michalon-Bertier, FLOWERBOMB TIGER LILY przeniesie Cię do letniej dziczy tętniącej egzotycznymi, pachnącymi kwiatami wyłaniającymi się w objęciach słońca. Zainspirowany odważnym duchem i magnetyzmem kwiatu lilii tygrysiej, zapach należy do rodziny kwiatowo-ambrowo-owocowej, rozwijając swoją złożoność w trzech urzekających aspektach. Słoneczny aspekt odsłania otaczającą nutę akordu mleka kokosowego, rozświetloną orzeźwiającymi nutami serca bergamotki z Kalabrii. Dzika faseta wprowadzająca uwodzicielski urok akordu Tygrysiej Lilii, nieuchwytnego, egzotycznego kwiatu z Azji Południowej w żywym pomarańczowym kolorze z czarnymi plamami. Akord kwiatowy napełnia kwiatowe serce dynamiczną i egzotyczną nutą, wzbogaconą super naparem jaśminu grandiflorum i akordem frezji. Wreszcie, zmysłowy aspekt ujawnia się, gdy soczysty i uzależniający akord mango wtapia się w bogatą bazę benzoesu, tworząc nieodparcie palącą, gorącą zmysłowość.

„Oryginalnym pomysłem na FLOWERBOMB było stworzenie ultra kobiecego, kwiatowego zapachu, ostrego, z nutą gourmandise. W tej nowej edycji chcieliśmy przesunąć kursor w stronę czegoś bardziej owocowego i kwiatowo-słonecznego, przywołującego na myśl wymykanie się. FLOWERBOMB TIGER LILY jest ciepły, odważny i przede wszystkim niezwykle uzależniający" – podsumowuje perfumiarz IFF Domitille Michalon-Bertier.

FLOWERBOMB TIGER LILY to zaproszenie w zmysłową podróż pełną nieposkromionej elegancji i uwodzicielskiej charyzmy. Tutaj dzikość spotyka się ze słońcem, a zmysłowość nie zna granic.

PROMIENNY FLAKON W KSZTAŁCIE DIAMENTU

Flakon perfum FLOWERBOMB TIGER LILY to ewolucja kultowego fasetowanego kształtu flakonu FLOWERBOMB, który stanowi rdzeń wszechświata FLOWERBOMB. To wizja zmysłowości i żywotności w każdym szczególe. Jakby wyrzeźbiony z rzadkiego bursztynu, jego wielopłaszczyznowa sylwetka diamentu błyszczy, a transparentny bursztynowy lakier zawarty w środku dodaje odrobiny tajemnicy – to zaproszenie do odkrywania głębi jego urzekającej esencji. Ozdobiony błyszczącą srebrno-różową metalową płytką z nazwą zapachu, emanuje atmosferą elegancji i uroku. Wzajemne oddziaływanie efektownych odcieni różu i bursztynu tworzy urzekający kontrast, odzwierciedlając żywy i zmysłowy charakter zapachu, który zawiera. Butelka jest bronią swojej własnej siły, prawdziwym ucieleśnieniem doświadczenia FLOWERBOMB, które czeka w jej wnętrzu. KOBIETA FLOWERBOMB TIGER LILY: PEŁNA ŻYCIA & BEZKOMPROMISOWA FLOWERBOMB zawsze był symbolem kobiety czerpiącej ze swojej mocy poprzez wibrację, zmysłowość i bezkompromisowy seksapil. Upamiętnia czarującą podróż kobiecej metamorfozy, celebrując magię transformacji i bezgraniczny optymizm. Gdy kobiecość i feminizm splatają się w harmonijnym tańcu siły, kobieta FLOWERBOMB TIGER LILY ewoluowała, obejmując swoją wieloaspektową naturę ze odważnym dynamizmem. Jest bystra i błyskotliwa, nieustraszenie eksploruje głębiny swojej zmysłowości, blisko łącząc się ze swoją dziką stroną, traktując ją jako źródło siły. Z każdym krokiem emanuje nieodpartą aurą, ucieleśniając istotę wibracji i seksapilu, stając się prawdziwą siłą, z którą należy się liczyć. TWARZ: EMILY RATAJKOWSKI Emily Ratajkowski, autorka bestsellerów na listach amerykańskiego New York Timesa, aktorka, modelka, aktywistka i przedsiębiorczyni, jest twarzą FLOWERBOMB od stycznia 2023 r., a obecnie ucieleśnia FLOWERBOMB TIGER LILY. „Uwielbiam zapach FLOWERBOMB TIGER LILY” – mówi Emily Ratajkowski, twarz FLOWERBOMB. „Jest taki kwiatowy, letni i ma w sobie pewną zmysłowość, która mi się podoba”.

Jej oryginalna seria audio „High Low with EmRata” łączy w sobie tematy wysokie i niskie, badając wszystko, co zaprząta umysł Emily Ratajkowski, od polityki, filozofii i feminizmu, po seks, popkulturę i nie tylko. Jej debiutancki zbiór esejów „Moje ciało” ukazał się nakładem Metropolitan Books w listopadzie 2021 roku i od razu stał się bestsellerem New York Timesa. „Moje ciało” to głęboko osobista eksploracja feminizmu, seksualności i władzy, traktowania kobiet przez mężczyzn i racjonalizacji kobiet, które akceptują takie traktowanie.

