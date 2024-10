W październiku dodaj sobie blasku

To już pora na ukochany przez Polki składnik przecizmarszczkowy. Co musisz wiedzieć o retinolu?

Produkty z serii Glow dodają skórze naturalnego blasku. Dzięki nim twarz wygląda promiennie i zdrowo, bez efektu sztucznego rozświetlenia. Kultowy Glow Tonic przyspiesza odnowę komórkową, przynosi ulgę, koi, przywraca równowagę i nadaje blask. Pozostawia skórę promienną i odżywioną. Zawiera m.in.:

kwas glikolowy (5%), który złuszcza naskórek,

żeń-szeń poprawiający krążenie i dodający energii,

aloes, który koi, nawilża i chroni,

fruktozę i sacharozę, które dają efekt rozświetlenia.

Formuły kosmetyków z serii Glow Pixi zawierają składniki odżywcze, takie jak witaminy, minerały czy ekstrakty roślinne. Dzięki nim pielęgnacja skóry staje się prawdziwą przyjemnością, a efekty widoczne są już po krótkim stosowaniu. Wielofunkcyjność kosmetyków z serii Glow sprawia, że można nimi z łatwością urozmaicić swoją codzienną rutynę pielęgnacyjną. Można je stosować zarówno jako bazy pod makijaż, jak i niezależnie, by uzyskać efekt rozświetlonej cery. Seria Glow składa się z kolejnych kroków pielęgnacji, które mogą być stosowane łącznie bądź osobno. Każda kobieta może znaleźć wśród nich produkt dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb. – Misją mojego życia jest ułatwić kobietom codzienną pielęgnację i makijaż, oferując im kosmetyki, które są łatwe i szybkie w aplikacji. – powiedziała Petra Strand, założycielka marki Pixi – Wierzę w naturalne, najlepszej jakości produkty, których można użyć na wiele sposobów. Ważne, by pomogły każdej kobiecie poczuć się pewnie i pięknie.

Kosmetyki Pixi z serii Glow to produkty kultowe, sprawdzone przez polskie konsumentki i skuteczne. Dzięki nim każda kobieta może poczuć się promiennie i wyjątkowo.

Produkty Pixi Beauty dostępne są w sklepach www.pixibeauty.co.uk, www.sephora.pl oraz sieci perfumerii Sephora.

