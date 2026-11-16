W poszukiwaniu idealnego błysku. Sebastian Gradzik o sekretach „glow” i nadchodzących trendach w makijażu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-11-16 13:22

W świecie, w którym trendy makijażowe zmieniają się w mgnieniu oka, on od ponad dwóch dekad pozostaje wierny filozofii, która podbiła serca Polek i zachwyciła branżę beauty. Sebastian Gradzik – wizażysta z ponad 20-letnim doświadczeniem, National Makeup Artist dla marki M·A·C Cosmetics w Polsce i niekwestionowany ekspert w dziedzinie makijażu.

Kobieta ze świetlistym makijażem dociska płatek kosmetyczny do twarzy. O trendach wizażysty Sebastiana Gradzika czytaj w SE.
Autor: Makijaż/ Materiały prasowe

Jego niezwykłe wyczucie estetyki docenili nie tylko najlepsi projektanci na Paris Fashion Week i Milan Fashion Week, ale także redakcje czołowych magazynów modowych, takich jak Harper's Bazaar, Elle czy Cosmopolitan, na łamach których regularnie pojawiają się jego makijażowe dzieła. Z równą pasją kreuje spektakularne looki na wybiegach i w programach telewizyjnych typu Top Model, co edukuje kolejne pokolenia wizażystów podczas swoich obleganych masterclasses.

Dziś Sebastian zabiera nas za kulisy wielkiego świata mody. W rozmowie zdradza, jak przenieść najgorętsze trendy z paryskich wybiegów do codziennej rutyny, jaka będzie najważniejsza zmiana w makijażu w nadchodzącym sezonie oraz – przede wszystkim – jak okiełznać i stworzyć perfekcyjny, trójwymiarowy efekt „glow”, który nigdy nie wychodzi z mody.

Czy makijaż może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Czy istnieją jeszcze trendy i rozwiązania kosmetyczne, których nie znamy?

Sebastian Gradzik: Zdecydowanie! Makijaż wciąż ewoluuje, a największe zaskoczenia często wynikają z nowych sposobów wykorzystania znanych produktów. Coraz bardziej liczy się nie tylko sam kosmetyk, ale też technika aplikacji, łączenie tekstur i indywidualne podejście do urody. Myślę, że przyszłość makijażu to połączenie kreatywności, technologii i coraz większej świadomości własnych potrzeb

Jakie trendy zdominują 2027 rok w świecie makijażu? Czy będzie jeden wyraźny trend, czy raczej miks tego, co znamy?

SG: Myślę, że 2027 rok będzie należał do indywidualizmu. Z jednej strony zobaczymy świetlistą, naturalnie wyglądającą skórę, z drugiej – odważniejsze kolory, wyraziste usta i artystyczne akcenty. Nie spodziewam się jednego dominującego trendu, ale raczej swobodnego łączenia estetyk. Najważniejsze będzie to, aby makijaż podkreślał osobowość, a nie tylko wpisywał się w aktualną modę.

Czy jest jakaś nieoczywista technika, metoda czy trik makijażowy, o którym zbyt rzadko się mówi?

SG: Zdecydowanie – odpowiednie przygotowanie skóry i praca z ilością produktu. Często nakładamy zbyt dużo kosmetyków, zamiast pozwolić im dobrze współpracować ze skórą. Warto aplikować cienkie warstwy i stopniowo budować krycie, a następnie dać produktom chwilę na połączenie się ze skórą. To właśnie precyzja, umiar i blendowanie często decydują o tym, czy makijaż wygląda profesjonalnie.

Clean girl, a może mocne krycie? W którą z tych makijażowych er wejdziemy w 2027 roku?

SG: Myślę, że przestaniemy wybierać między tymi dwoma światami. Naturalność nadal będzie ważna, ale nie będzie oznaczała rezygnacji z krycia czy perfekcyjnego wykończenia. Coraz częściej będziemy dopasowywać makijaż do kondycji skóry, okazji i własnych preferencji. Możemy mieć świeżą, lekką cerę i jednocześnie mocno podkreślone oko czy usta. To właśnie umiejętne łączenie przeciwieństw będzie najbardziej interesujące.

Kosmetyk do makijażu, który powinna mieć w swojej kosmetyczce każda osoba kochająca make-up, to…?

SG: Dla mnie to zdecydowanie korektor. Jest niezwykle wszechstronny – pozwala rozświetlić okolicę pod oczami, wyrównać koloryt, zamaskować niedoskonałości, a nawet delikatnie wymodelować twarz. Dobrze dobrany i odpowiednio aplikowany potrafi odświeżyć cały makijaż bez konieczności nakładania kolejnych warstw podkładu. To kosmetyk, który daje ogromne możliwości, niezależnie od tego, czy stawiamy na naturalność, czy pełny makijaż.

 
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