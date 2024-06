i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Zapachy dla kobiet

W promocji Rossmanna kultowy letni zapach dla kobiet za 15 zł. Od lat panie za nim szaleją. Orzeźwiające i energetyzujące perfumy na lato 2024

Szukasz orzeźwiającego zapachu na lato? To z pewnością te perfumy dla kobiet przypadną Ci do gustu. Kwiatowo-owocowe nuty dodadzą energii w najbardziej upalny dzień. Teraz te perfumy na lato 2024 w promocji Rossmanna kosztują jedynie 15 złotych. Kultowy zapach od lat jest jednym z najchętniej wybieranych na rynku. "Super zapach. Uwielbiam go!" - piszą o tych perfumach z Rossmanna.