Zapach zwycięstwa… istnieje – wszystkie perfumy, które cię do niego poprowadzą kupisz w supercenach w perfumeriach Douglas

Zapach może uwodzić, intrygować, budzić ciekawość, być przekonujący, rozbudzić apetyt, uspokoić, wyzwolić wyobraźnię. Potrafimy się za nim obejrzeć albo zapamiętać na wiele lat. Perfumy to ten kosmetyk, który budzi najwięcej emocji i skojarzeń. Przy okazji EURO 2024 podpowiadamy, które nuty zapachowe pozwolą nam poczuć się jak zwycięzca na mistrzostwach. Pamiętajmy, że dla jednych może to być zdobycie sportowego pucharu, a dla innych – przełamanie swojej niepewności. Parafrazując słynny cytat: dopóki zapach jest w grze, wszystko jest możliwe….

GIORGIO ARMANI MY WAY

EAU DE PARFUM MY WAY od Giorgio Armani jest jak zaproszenie do odkrywania własnej drogi i poszerzania horyzontów poprzez doświadczenia i inspiracje ze spotkań z ludźmi. To wyjątkowa deklaracja wobec samej siebie i świata, a także obietnica niezwykłej historii, którą tworzą ludzie i chwile przeżywane w trakcie naszego życia. Zapach ilustruje bowiem, jak nasze życiowe podróże – geograficzne lub emocjonalne – kształtują nasz charakter. MY WAY to promienna, nowoczesna i kobieca kompozycja zapachowa na bazie białych kwiatów. Nuty głowy to świetliste połączenie bergamotki z Kalabrii we Włoszech oraz kwiatów pomarańczy z Egiptu. Serce wypełniają bogate nuty indyjskiej tuberozy i jaśminu. W nutach głowy znajdziemy ciepło i głębie luksusowej wanilii burbońskiej z Madagaskaru

i Autor: materiały prasowe Armani

CHLOÉ NOMADE EAU DE PARFUM

Zwycięstwo to też odwaga na życie na swoich zasadach. Kobieta Chloé celebruje swoją wolność i niezmiennie naturalną elegancję. Jej wewnętrzna siła wiedzie ją do poszukiwania tego, co nowe i inne. Pozostawia za sobą zapach, który ją definiuje - wszędzie, gdzie tylko się udaje, w każdym miejscu, do którego podróżuje. Nomade wyraża pragnienie wolności i potrzebę nieskończonej podróży. To połączenie łagodności i siły – fasetki tej intensywnej, kwiatowo-szyprowej kompozycji powiewają niczym wiatr wolności. Intensywny, mineralny charakter mchu dębowego spowija ponętna słodycz śliwki mirabelki. Z owej świeżości wyłania się doznanie świetlistej woni frezji. Naturalne składniki połączone zostały przez Quentina Bischa. Ich harmonie przywodzą na myśl uczucie wolności, do którego inspirują.

i Autor: materiały prasowe Douglas

ESCADA BRISA CUBANA EAU DE TOILETTE

Brisa Cubana ESCADA można określić jednym słowem: egzotyczny. Ta kobieca, zmysłowa woda toaletowa łączy świeżość olejku miętowego z czarującym akordem mariposy - narodowego kwiatu Kuby. Promienne, czyste nuty tej pięknej tropikalnej kompozycji sprawiają, że jest to idealny zapach na lato, budzący zmysły i przenoszący użytkownika na skąpaną w słońcu karaibską plażę. To jak wygrać relaks na cały sezon.

i Autor: materiały prasowe Douglas

GISADA AMBASSADOR MEN EAU DE PARFUM

Ambassador Men to świeży i bardzo żywy zapach od Gisada, który wydobędzie Twoją elegancką stronę. Woda perfumowana rozwija męskie, chłodne i cytrynowe wrażenia, które są delikatnie otoczone owocowymi i soczystymi nutami mandarynki. Jednak dopiero w połączeniu z pikantną paczulą, mocną piwonią, delikatnymi aromatami wanilii i bursztynowymi akcentami Ambassador Men odnajduje swoją prawdziwą doskonałość. Brzmi jak zwycięstwo!

i Autor: materiały prasowe Douglas

CALVIN KLEIN DEFY EAU DE PARFUM

Świeży. Odważny. Uwodzicielski. Calvin Klein Defy Eau de Parfum to nowy, prowokacyjny zapach dla śmiałego, nowoczesnego mężczyzny, odważnego wobec granic i oczekiwań. Kompozycja ta zbudowana jest wokół drzewnej bazy, dobrze znanej z klasycznej wody toaletowej Defy, z dodatkiem nieoczywistego ciemniejszego i cieplejszego twistu. Otwierająca się wyraźnymi nutami olejku mandarynkowego i czarnego pieprzu, woda perfumowana, emanuje nieodpartą świeżością. Wciągające i intensywniejsze serce z aksamitnie gładkimi akordami skóry oferuje głęboki kontrast ze świeżością nut głowy, łącząc aromaty szafranu i bogate akordy zamszu w nowy, surowy sposób. Baza z olejku wetiwerowego - odpowiedzialnie pozyskiwanego z Haiti - wzmacnia wigor tej cytrusowej kompozycji, dodając zapachowi siły i naturalności. Ten intensywny zapach umieszczony został w wyjątkowym, minimalistycznym flakonie nawiązującym do dżinsów marki Calvin Klein. Proste rogi i zaokrąglone krawędzie falkonu symbolizują dualizm mężczyzny, z jednej strony wyzywającego i pewnego siebie z drugiej emanującego wrażliwością

i Autor: materiały prasowe Douglas