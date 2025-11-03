W tym sezonie królują zapachy skóry! Oni potrafią robić je najlepiej

Przedstawiamy CUIR NU, najnowszy zapach z kolekcji Les Mille et Une Nuits. Zainspirowany wyrafinowaną włoską tradycją rzemiosła kaletniczego CUIR NU to zmysłowa podróż, mocny zapach oddający doznania miękkiej skóry na nagiej skórze. Zapach łączy w sobie bogatą nutę skóry i szlachetnego oud, wzbogaconą akordem róży i kawy.

ZAPACH: ZMYSŁOWOŚĆ MIĘKKIEJ SKÓRY NA SKÓRZE

Stworzony przez perfumiarkę, Delphine Lebeau, której proste formuły oddają faktury w formie zapachowej. CUIR NU od razu wciąga w swój świat. Naga skóra odsłania zmysłową naturę. Miękka jak masło, delikatna faktura tego wyjątkowego akordu skórzanego łączy się z głębokim i nieoczekiwanym składnikiem: ciepłym, delikatnie palonym dymnym ekstraktem kawy.

W miarę rozwijania się CUIR NU ujawnia się jedwabista esencja róży, oryginalna mieszanka olejku różanego i czystej wody kwiatowej stworzona specjalnie dla marki.

W przeciwieństwie do tych świeżych, roślinnych esencji – przywodzących na myśl skóry o botanicznym aromacie, wynalezione we Włoszech w okresie renesansu – CUIR NU rozwija warstwa po warstwie głębokie, zmysłowe nuty, które towarzyszą rozwojowi zapachu. Surowy magnetyzm drzewnego, dymnego akordu oud osłabia jego charakterystyczną zwierzęcą stronę, podkreślając elegancką moc. Ciepło żywicznej, waniliowej lekkości ambry wzmacnia drzewne oblicze zapachu, tworząc bogate doznania.

TAJEMNICZY FLAKON ZE ZŁOTYM ZAMKNIĘCIEM

CUIR NU zamknięty jest w tajemniczym, nieprzezroczystym flakonie z kolekcji Mille et Une Nuits z delikatnym, matowym wykończeniem, zwieńczonej charakterystycznym dla Armani/Privé zamknięciem w bogatym złotym odcieniu.

OD HAUTE COUTURE DO HAUTE FRAGRANCES

Przez dwadzieścia lat Giorgio Armani uchwycił esencję kolekcji Armani/Privé Haute Couture i przełożył ją na odważne zapachy. Wyraz osobistych doświadczeń i wpływów mistrza doprowadziły do stworzenia wyjątkowych kompozycji. Stanowią one eksplorację natury i kultury, zaproszenie do nieoczekiwanych podróży zapachowych dzięki najlepszym składnikom.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe