Wakacyjny glow - pielęgnacja rozświetlająca skórę

Wraz z początkiem sezonu letnich przyjęć, nadchodzi czas, w którym każda z nas chce wyglądać promiennie, świeżo i po prostu olśniewająco. Trendy takie jak glow skin czy glass skin, wciąż królują na TikToku i Instagramie, promując efekt idealnie wygładzonej, nawilżonej i pełnej blasku skóry, która wygląda jak muśnięta światłem. Chcemy, by lśniła – naturalnie, ale spektakularnie – i by ten efekt utrzymywał się cały dzień, całą noc, niezależnie od okazji.

W końcu zadbana, promienna cera to najlepsza baza pod makijaż, idealnie rozświetlone ciało to pewność siebie w każdej sytuacji. Z pomocą przychodzą kosmetyki, które działają błyskawicznie i pozwalają cieszyć się promiennym wyglądem nie tylko od święta, ale i każdego dnia.

GLOW FOREVER

Blask jest synonimem młodości. Dlatego warto wybierać kosmetyki, które pomogą wydobyć ten naturalnie drzemiący w naszej skórze. Skoncentrowane serum z 30% witaminy C YOSKINE MEDICAL C. High concentrated serum - Vitamin C 30% anti-aging & anti-spot redukuje zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy posłoneczne i hormonalne. Sprawia, że cera już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. Witamina C pobudza skórę do odnowy, a także działa antyoksydacyjnie, opóźniając pojawianie się nowych zmarszczek i hamując procesy starzenia się. Serum zawiera ekstrakt z japońskiej mandarynki Satsuma, niwelujący oznaki zmęczenia i stresu.

Wypróbuj: YOSKINE MEDICAL C. High concentrated serum - Vitamin C 30% anti-aging & anti-spot, 249,99 zł/30 ml

BLASK MŁODOŚCI

Odpowiedni poziom nawilżenia to jeden z czynników, który wpływa nie tylko na kondycję, ale i wygląd skóry. PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Nawilżająco-rozświetlający krem do twarzy 30+ na dzień i na noc zawiera zaawansowane składniki aktywne, które intensywnie nawilżają cerę i podkreślają jej naturalny blask. Krem szybko się wchłania, pozostawiając skórę wygładzoną, promienną i pełną życia. Doskonale sprawdzi się jako baza pod makijaż lub samodzielny produkt pielęgnacyjny. Zawarta w nim witamina C działa antyoksydacyjnie, rozświetlająco i energizująco, a także pomaga stymulować produkcję kolagenu. W składzie znajdziemy również ektoinę, która pozwala zniwelować skutki działania stresu środowiskowego, pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, przywracając skórze zdrowy wygląd.

Wypróbuj: PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Krem do twarzy 30+ na dzień i na noc, 39,99 zł/50 ml

NA WAGĘ ZŁOTA

Koktajlowe maseczki już w 15 minut pomogą wydobyć piękny blask skóry. Idealnie sprawdzą się przed wielkim wyjściem lub zawsze wtedy, gdy chcemy, by nasza skóra wyglądała na wypoczętą. PERFECTA Express Mask Koktajlowa maska rozświetlająca S.O.S to błyskawiczny rytuał piękna z 24-karatowym złotem, który nadaje skórze luksusowy blask i promienny wygląd. Formuła wzbogacona kwasem GABA wygładza drobne zmarszczki i poprawia napięcie skóry, a kwas hialuronowy intensywnie nawilża, przywracając jej elastyczność. Idealna na co dzień i kiedy potrzebujesz efektu „wow” w kilka chwil!

Wypróbuj: PERFECTA Express Mask Koktajlowa maska rozświetlająca S.O.S, 4,49 zł/8 ml

FENOMENalne SPOJRZENIE

Oczy mówią wiele o naszym samopoczuciu. To właśnie one jako pierwsze zdradzają zmęczenie, nieprzespaną noc czy upływający czas. Płatki pod oczy to game changer pielęgnacji tej delikatnej okolicy. PERFECTA FENOMEN CTH Hydrożelowe witaminowe płatki pod oczy z czystą witaminą C i 5 rodzajami peptydów. Błyskawicznie redukują oznaki zmęczenia, zmniejszają widoczność zmarszczek, rozjaśniają cienie i niwelują opuchliznę. Skutecznie wygładzają i rozświetlają skórę wokół oczu. Polecane zawsze wtedy, gdy potrzebujesz szybkiego efektu odświeżenia.

Wypróbuj: PERFECTA FENOMEN CTH Hydrożelowe witaminowe płatki pod oczy, 5,90 zł/1 para

POD MAKIJAŻ (I NIE TYLKO)

Nałożenie bazy pod makijaż może nie tylko przedłużyć jego trwałość, ale jednocześnie upiększyć skórę, CASHMERE SECRET GLAM Baza wygładzająco-rozświetlająca zawiera mikrosiateczkę przestrzennych silikonów 3D, która perfekcyjnie kryje niedoskonałości cery i delikatnie wyrównuje zmarszczki. Dzięki niej skóra staje się kaszmirowo gładka i idealnie miękka w dotyku. Rozświetlające mikropigmenty, odbijają światło subtelnie odżywiając zmęczoną i poszarzałą cerę, nadając jej świeżość oraz zdrowy, promienny wygląd. Aby szybko zamaskować oznaki zmęczenia i stresu, bazę rozświetlającą można aplikować dodatkowo na makijaż, nakładając niewielką jej ilość na wybrane partie twarzy: skronie, kości policzkowe i okolice pod oczami. Ponadto baza ułatwia równomierne rozprowadzanie makijażu, wiąże jego cząsteczki oraz przedłuża trwałość. To gwarancja perfekcyjnego wyglądu zarówno z makijażem, jak i bez.

Wypróbuj: CASHMERE SECRET GLAM Baza wygładzająco-rozświetlająca, 44,99 zł/30 ml

ZŁOTY BRĄZ

Skóra muśnięta słońcem wygląda po prostu apetycznie. Wiemy jednak, że kąpiele słoneczne bez ochrony nie są dobrym pomysłem. Ale od czego mamy samoopalacze? DAX SUN ZANZIBAR Rozświetlający balsam brązujący do ciała brązowi i rozświetla skórę. Zawiera 3 składniki brązujące w 100% naturalne, które uzupełniają swoje działanie: karmel (sprawia, że skóra od razu kusi ponętnym letnim kolorytem), DHA (zapewnia długotrwały efekt) i erytrulozę (pomaga osiągnąć stopniowo najpiękniejszy i równomierny odcień opalenizny dłużej, bez smug i przebarwień). Dodatkowo balsam wielowymiarowo nawilża skórę, zwalcza wolne rodniki, spowalniając proces jej starzenia, oraz ją rozświetla.

Pamiętaj jednak, że samoopalacz nie chroni przed promieniowaniem słonecznym.

Wypróbuj: DAX SUN ZANZIBAR Rozświetlający balsam brązujący do ciała, 18,99 zł/150 ml

OPALAJĄCA MGIEŁKA

PERFECTA TAN&SHINE Brązujący złoty elixir w mgiełce, to idealny (i prosty!) sposób na cudownie rozświetloną, słoneczną opaleniznę. Mgiełka pozwala samodzielnie dobrać intensywność opalenizny do karnacji, a delikatny złoty pył podkreśli ten efekt już po pierwszej aplikacji. W jej składzie znajdziemy także rajskie owoce, które wspierają regenerację i wygładzenie skóry, dodając jej energii i przywracając naturalną świetlistość. Dodatkowo zawiera DHA BRONZE POWER, który zapewnia efekt naturalnej, delikatnie muśniętej słońcem skóry, o każdej porze roku.

Wypróbuj: PERFECTA TAN&SHINE Brązujący złoty elixir w mgiełce, 28,99 zł/150 ml

OLEJEK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

To produkt z kategorii do zabrania na bezludną wyspę. Mowa o YOSKINE NATURAL GLOW Rozświetlającym olejku do twarzy, ciała i włosów. Rozświetla i nadaje jedwabistą gładkość skórze. Bogaty w olej macadamia i olej ze słodkich migdałów, fantastycznie regeneruje i odżywia skórę, a złociste drobiny zapewniają muśnięty słońcem blask. Pachnie urzekającym kokosem i tropikalnym rajem.

Wypróbuj: YOSKINE NATURAL GLOW Rozświetlający olejek do twarzy, ciała i włosów, 99,99 zł/100 ml