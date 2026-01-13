Walentynki w odcieniach czerwieni: makijaż, który mówi "kocham"

Klasyczna Czerwień: Ponadczasowa Elegancja

Czerwień to kolor miłości i pasji, dlatego czerwone usta to absolutny klasyk walentynkowego makijażu.

Jak osiągnąć perfekcyjny efekt:

Przygotuj usta: Zacznij od delikatnego peelingu, aby usunąć suche skórki, a następnie nawilż usta balsamem.

Konturówka to podstawa: Użyj konturówki w kolorze zbliżonym do szminki, aby precyzyjnie obrysować usta i zapobiec rozmazywaniu się koloru. Wypełnij nią całe usta, aby przedłużyć trwałość szminki.

Aplikacja szminki: Nałóż czerwoną szminkę pędzelkiem dla większej precyzji lub bezpośrednio ze sztyftu. Odsącz nadmiar na chusteczce i nałóż drugą warstwę.

Mat czy błysk? Matowe czerwone usta są eleganckie i trwałe, natomiast te z połyskiem dodają zmysłowości. Wybierz to, co najlepiej pasuje do Twojego stylu.

Co z resztą makijażu? Aby czerwień na ustach grała główną rolę, reszta makijażu powinna być subtelna. Delikatne cienie w neutralnych kolorach (beże, brązy), cienka kreska eyelinerem i wytuszowane rzęsy będą idealnym uzupełnieniem.

Romantyczny Blask: Makijaż Rozświetlający

Jeśli wolisz bardziej subtelny, ale wciąż efektowny look, postaw na rozświetlenie i delikatne, świetliste cienie.

Kluczowe elementy:

Świetlista cera: Użyj podkładu o naturalnym wykończeniu lub kremu BB/CC. Następnie zaaplikuj rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna, pod łuk brwiowy i wewnętrzne kąciki oczu. Wybierz rozświetlacz w odcieniu szampańskim lub delikatnego różu.

Perłowe powieki: Nałóż na całą powiekę ruchomą jasny, perłowy cień (np. w odcieniu różowego złota, beżu lub jasnego brązu). Możesz dodać odrobinę ciemniejszego cienia w zewnętrznym kąciku, aby nadać spojrzeniu głębi.

Delikatne rzęsy: Podkręć rzęsy zalotką i wytuszuj je czarnym lub brązowym tuszem.

Usta w odcieniach nude lub różu: Dopełnij look błyszczykiem lub pomadką w naturalnym kolorze ust, aby utrzymać lekkość i świeżość makijażu.

Zmysłowe Smoky Eye: Dla Odważnych

Dla tych, którzy chcą postawić na bardziej dramatyczny efekt, smoky eye to strzał w dziesiątkę. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić – jeśli oczy są mocno podkreślone, usta powinny być neutralne.

Jak stworzyć smoky eye:

Baza pod cienie: Aby cienie się nie rozmazywały i były bardziej intensywne, nałóż bazę.

Ciemne cienie: Zacznij od ciemnego cienia (np. czarnego, grafitowego, brązowego, śliwkowego) i nałóż go na powiekę ruchomą.

Rozcieranie: Kluczem do pięknego smoky eye jest precyzyjne rozcieranie. Użyj jaśniejszego cienia (np. szarego, beżowego) w załamaniu powieki i dokładnie rozetrzyj granice, aby uzyskać płynne przejście kolorów.

Dolna powieka: Delikatnie podkreśl dolną powiekę tym samym ciemnym cieniem, rozcierając go miękkim pędzelkiem.

Kreska i tusz: Dopełnij makijaż oczu czarną kredką lub eyelinerem oraz kilkoma warstwami pogrubiającego tuszu do rzęs. Możesz również dokleić sztuczne rzęsy dla jeszcze bardziej wyrazistego efektu.

Usta: Postaw na neutralne usta – błyszczyk lub pomadka w odcieniu nude będzie idealna.

VALENTINE WHO? – CELEBRACJA MIŁOŚCI DO SAMEJ SIEBIE & SIŁY

Ta Limitowana Edycja to coś więcej niż tylko kosmetyki do makijażu – to wyraz stylu. VALENTINE WHO? marki CATRICE celebruje kobiety w całej ich sile, pięknie i wyjątkowości.

Od balsamu Lip Wrap Glow Balm w luksusowym opakowaniu imitującym skórę, przez wielofunkcyjny żel Multi-Use Jelly Pot do ust i policzków, aż po limitowaną serię tuszy do rzęs z motywem serca – każdy produkt charakteryzuje się odważnymi teksturami, kultowymi wzorami i inspirującymi hasłami dotyczącymi piękna.

VALENTINE WHO? to miłość do samej siebie w najpiękniejszej postaci – i przypomnienie, aby celebrować siebie.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

