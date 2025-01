Tegoroczna kolekcja pachnie słodką czekoladą, owocami i bukietem kwiatów. Tradycyjne kolory różu i czerwieni można znaleźć zarówno w kosmetykach do kąpieli, pod prysznic i do ciała. Oczywiście jest również selekcja mniejszych i większych, gotowych do wręczenia prezentów.

Życie będzie naprawdę słodkie dzięki walentynkowej kolekcji Lush. Warto świętować połączenia dusz, które dają nam radość każdego dnia. Dla szczerych wyrazów miłości i uznania, które często pozostają niewypowiedziane, zawsze jest Lush.

Miłosna kąpiel

Relaksująca kąpiel to wymarzony plan na spędzenie walentynek. Dlatego kolorowa, pachnąca bomba do kąpieli to doskonały prezent dla ukochanej osoby lub dla nas samych. Oczywiście jest z czego wybierać! Serce wypełnione solą morską i strzelającymi cukierkami, cytrusowo-różany samochód, miłosna mikstura z korzeniem irysa lub truskawkowa kostka bąbelkowa, która wypełni wannę pianą.

Pachnące produkty pod prysznic

W tegorocznej kolekcji walentynkowej wybór produktów pod prysznic jest naprawdę duży. Do zeszłorocznego bestsellera o zapachu marakui - Passion, dołączyły dwa inne żele pod prysznic. Cherry Pop to zmieniająca kolor, wiśniowa propozycja, natomiast Posh Chocolate to czekoladowy ulubieniec, znany do tej pory jako krem do mycia. Zamiast żelu pod prysznic można sięgnąć po krem do mycia z białą czekoladą i różą, galaretkę do mycia ciała w kształcie żaby lub pełne miłości mydło.

Odrobina miłości dla ust

O miłości lepiej mówi się przez nawilżone i gładkie usta. W walentynkowej kolekcji znalazły się dwa słodkie peelingi do ust, malinowy Sweet Talk oraz jaśminowo różany Shut Up and Kiss Me. Nie mogło zabraknąć także kremowego masła do ust, pachnącego pomarańczą i grejpfrutem. Lush oferuje też doskonały duet pod postacią prezentu Sweet Talk, z peelingiem o tej samej nazwie i masłem do ust Crush.

Produkty, w których można się zakochać

Do pielęgnacji ciała warto sięgnąć po cukrowy peeling Sex Bomb lub absolutnie wyjątkową, pachnącą różą kostkę do masażu Rose Argan. Ciało będzie nawilżone, pachnące, a ponadto skórę pokryje brokat. Jeśli jednak wolimy delikatniejszy efekt i lżejszą konsystencję, puder do ciała Dust The Two Of Us pozostawia subtelny połysk. W kolekcji znalazła się również delikatna mgiełka do pościeli, która pomoże się zrelaksować lub wprowadzić w romantyczny nastrój oraz olejek zapachowy w kostce, który sprawi, że dom lub łazienka wypełnią się pięknym zapachem.

Idealny prezent na walentynki

W walentynkowej kolekcji nie mogło zabraknąć gotowych do wręczenia prezentów. Burger kąpielowy w kształcie serce oraz dwa zestawy z selekcją produktów do kąpieli, sprawią wiele radości miłośnikom relaksu w wannie. Cherry Chocolate zachwyci każdego lubiącego połączenie wiśni i czekolady, natomiast A Lush Kind of Love skrywa najbardziej zróżnicowane produkty, dla każdego. Wszystkie prezenty są pięknie zapakowane, pachnące, wręcz idealne do podarowania ukochanej osobie.

i Autor: materiały prasowe LUSH

