Walentynkowy poradnik dla zakochanych

Dla robiących wrażenie

Niezależnie od tego czy nasze plany na wieczór zakładają pierwszą randkę czy pizzę ze znajomymi dobre perfumy to gwarancja pewności siebie. Pierwsze nuty, które unoszą się za nami, gdy przekraczamy próg pokoju pozwalają nam zapaść w pamięci naszych towarzyszy. Dobrze dobrany zapach stanowi nie tylko uzupełnienie outfitu, ale i idealny prezent dla wymagających. Dla tych, którzy mają już wszystko LYKO przygotowało selekcję uwielbianych zapachów niszowych.

Dla niej:

Dostępny na wyłączność w LYKO CRA-YON Caramel Days to opcja dla pewnych siebie i lubiących wyróżniać się w tłumie kobiet. Delikatne nuty karmelu połączone z tropikalnym cytrusowo-kokosowym akcentem dostarczą dawki słońca, nawet w środku zimy. (Wyłącznie w LYKO).

Dla zmysłowych, ceniących sobie w życiu porządną dawkę kobiecości i luksusu trendsetterek najlepszym wyborem jest trendujący aktualnie zapach Delina od Parfums De Marly. Kwiatowy zapach podkręcony nutami drewna kaszmirowego i gałki muszkatołowej zapewnia niepowtarzalne doznania i długotrwałą woń.

Debiutancki zapach Eilish od Billie Eilish to opcja zarówno dla wiecznie niezdecydowanych, jak i dla tych ceniących klasykę. Słodkie waniliowo-kakaowe nuty wzbogacone o wytrawnepiżmo i drewno stanowią idealnych zapach na dzień i na wieczór, niezależnie od naszych walentynkowych planów.

i Autor: materiały prasowe LYKO

Dla niego:

Najnowszy zapach Aesop Virēre to nietuzinkowa propozycja dla stęsknionych za wakacyjnymi podróżami. Cytrusy i drzewo przywodzą na myśl słoneczne południe Europy, a pikantny pieprz i zioła przenoszą w nieco dalsze, bardziej orientalne klimaty.Dla lubiących podróżować idealną opcję stanowi również dostępny na wyłączność zestaw od Escentric Molecules - Molecule 02 cased. To propozycja zarówno dla wiernych fanów tej kultowej, uniseksowej propozycji pragnących bezpiecznie zabierać ją ze sobą w podróże, ale i dla tych, którzy otwarci są na nowe doznania zapachowe. (Wyłącznie w LYKO).

i Autor: materiały prasowe LYKO

Na pierwszy (i drugi) pocałunek

Niezależnie od tego czy poszukujemy idealnego lip combo na co dzień czy trwałego produktu na wieczorną randkę polecone produkty sprostają wszystkim zadaniom. Lip Drip Lip Gloss od dostępnej na wyłączność marki Rebecca Stella to idealna propozycja dla tych wymagających. Naturalne składniki i żelowa formuła nie tylko nadają ustom efektownego połysku, ale również pozostawiają je zmiękczone i nawilżone. (Wyłącznie w LYKO).Dobra konturówka to podstawa każdego lip combo. Lip Pout Lip Liner od Rebecca Stella to gwarancja idealnie dopełnionych ust. Kremowa formuła ułatwia równomierne rozprowadzenie produktu i zestawienie go z innymi, a uniwersalna gama kolorystyczna zapewnia znalezienie idealnego odcienia. (Wyłącznie w LYKO).

Dla poszukujących trwałości idealną propozycją będzie - nie bez powodu zyskujący popularność Wonder Blading peel and reveal Lip Tint Kit od Wonderskin. Ta innowacyjna alternatywa dla microbladingu swoją rosnącą popularność zawdzięcza nie tylko trwałości, ale formule na bazie wody, która w odróżnieniu od innych lip tintów nie wysusza ust.

i Autor: materiały prasowe LYKO

Dla kochających relaks

Nieważne czy planujemy odprężający, relaksujący wieczór w pojedynkę czy w duecie - żadne spa nie obędzie się bez odpowiednich produktów.

Pianka Berry Foaming Body Wash od australijskiej marki Sundae pozwala przenieść wieloetapową pielęgnację do naszej łazienki. Zawarte w produkcie kwasy AHA delikatnie złuszczają skórę pozostawiając ją gładką i pełną blasku. (Wyłącznie w LYKO).

Pragnący przenieść luksusowe spa do własnych czterech ścian z pewnością z chęcią wykorzystają również Zestaw Geranium Leaf od Aesop. Paczka składająca się z żelu do mycia i balsamu do ciała o tym samym zapachu zapewnia w pełni luksusowe doznania pod własnym prysznicem.