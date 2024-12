Wielka wystawa ze świata Harrego Pottera już wkrótce w Polsce

Harry Potter: The Exhibition to wystawa objazdowa nie z tego świata. Celebruje kultowe momenty, postacie, scenerie i stworzenia z serii filmów Harry Potter™, Fantastyczne Zwierzęta™ oraz uniwersum Harry'ego Pottera. Na wystawie odwiedzający będą mogli sprawdzić swoje umiejętności Quidditcha™, stworzyć eliksir, zasadzić mandragorę, zdobyć punkty swojego domu w Hogwarcie™ i wiele, wiele więcej. Jednocześnie praktykowana będzie magia kreacji filmów zza kulis. Wystawa obfituje w niezwykłe atrakcje zapewniające niezapomniane doświadczenia nie tylko dla najwierniejszych fanów, ale także tych, którzy dopiero zamierzają odkryć moce magiczne.

Uczestnicy przeniesieni zostaną do magicznych krain, które upamiętniają wiele niezapomnianych chwil wspominanych przez fanów i widzów od ponad dwóch dekad. Praktycy magii otrzymają możliwość zobaczenia scenerii z bliska, od oryginalnych kostiumów po rekwizyty. Jednocześnie wyruszą we własną podróż przez innowacyjne, budzące podziw i magiczne scenerie wykorzystując zaklęcia wzornictwa i dorobek technologiczny. Podczas odkrywania kolejnych światów, interakcje uczestników będą rejestrowane przy użyciu opasek RFID, co zapewni wyjątkowe doświadczenia spersonalizowane specjalnie dla odwiedzającego.

Ta ustanawiająca rekordy wystawa została zaprojektowana przez Warner Bros. Discovery Global Experiences we współpracy z Imagine i Eventim Live. Od swojej premiery w 2022 roku w Instytucie Franklina w Filadelfii zobaczyło ją miliony fanów z całego świata. Wystawę można było zobaczyć w Nowym Jorku, Paryżu, Barcelonie, Atlancie, Filadelfii, Wiedniu i Monachium. Obecnie jest udostępniona zwiedzającym w Makau, São Paulo, Bostonie i Madrycie.

Alvernia Planet, w którym organizowane będzie wydarzenie, to jedyne w swoim rodzaju miejsce idealnie stworzone do organizacji Harry Potter™: The Exhibition w Polsce. Futurystyczny kompleks składający się z połączonych ze sobą kopuł znajduje się między Krakowem i Katowicami. Obecnie pełni funkcję profesjonalnego studia filmowego, jednak specjalnie na potrzeby wystawy po raz pierwszy otworzy swoje drzwi dla wszystkich Polaków. Ze swoją magiczną atmosferą, Alvernia Planet dostarczy odwiedzającym doświadczenia ze świata czarodziejów w zupełnie nowy sposób, a także zapewni niezapomniane wrażenia, które na długo pozostaną w pamięci odwiedzających.

„Jesteśmy podekscytowani, że możemy po raz pierwszy zaprezentować wystawę Harry Potter: The Exhibition w Europie Środkowej. Istnieje powód, dla którego wybraliśmy właśnie Polskę. Postrzegamy to miejsce jako kraj z niesamowicie oddaną społecznością fanów Harry'ego Pottera, co czyni go idealnym miejscem do wdrożenia tego magicznego projektu” — twierdzi Tom Zaller, prezes i CEO Imagine. „Ta wystawa celebruje magię tworzenia filmów o Harrym Potterze bardziej, niż jakiekolwiek inne wydarzenia — bez względu na to, czy jesteś lojalnym fanem Harry'ego Pottera, czy dopiero uczysz się magii, na tej wystawie znajdziesz coś dla siebie” — dodaje Tom Zaller.

Najważniejsze atrakcje wystawy