Wielki pokaz mody dla fanów ekologicznych rozwiązań! Całkowicie za darmo

Autorka: Monika Maurycy

Tytuł kolekcji: WZORY I KOLORY

Opis kolekcji: W kolekcji upcyklingowych ubrań oddaję hołd dzieciństwu i beztroskiej zabawie. Inspiracje czerpane są z wyjątkowych postaci takich jak Yayoi Kusama, Maurycy Gomulicki czy Niki de Saint Phalle, a także z folkloru i strojów krakowiaków wschodnich oraz niezwykłych prac Zofii Stryjeńskiej. Tkaniny, które zostały wykorzystane, mają swoją historię – to bawełniana pościel, beciki czy rożki niemowlęce, które krążą w drugim obiegu, gotowe do nowego życia. Także dodatki takie jak buty, czapki, opaski pochodzą z drugiego obiegu. Ubrania emanują dziecięcością i radością, są przyjazne dla osoby, która je nosi, jakby zapraszały do wspólnej zabawy na placu zabaw. Oversize'owe kroje, otwarte rozmiarowo, gwarantują swobodę ruchów, a jednocześnie przywołują wspomnienia beztroskich lat dzieciństwa. W tej kolekcji znajdują się ubrania pełne wspomnień dziecięcych, kolorów, i wygody. Zaprasza ona do podróży w świat beztroskiej radości, gdzie każdy element ma swoje miejsce, a moda staje się formą wyrazu, inspirującą do zabawy i tworzenia własnych wspomnień.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku scenografia, obecnie studentka informatyki. Prowadzi autorską pracownię projektowo-krawiecką, w ramach której szyje z materiałów pozyskanych z obiegu wtórnego. Jako artystka zajmuje się tkaniną, fotografią i grafiką cyfrową. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia takie jak: pozycja kobiet we współczesnym świecie, kondycja ludzka, relacja człowiek – natura oraz połączenie sztuki i technologii. Współpracowała m.in. z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Galerią Labirynt w Lublinie, Teatrem Nowym w Łodzi.

Data: 20.11.24

Miejsce: Galeria Bemowo, Powstańców Śląskich 126, Warszawa

Godzina: 17:00 – 21:00

Co zaplanowaliśmy?

Spotkanie z Moniką - usłyszycie o jej inspiracjach i procesie tworzenia kolekcji!

Pokaz mody – zobaczcie jej kolekcję na żywo!

Ekspozycja kolekcji – po pokazie ubrania będą wystawione na manekinach w sklepie, aby każdy mógł je z bliska obejrzeć.

i Autor: materiały prasowe Monika Maurycy

i Autor: materiały prasowe Monika Maurycy