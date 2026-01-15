Wielki przegląd makijażowych trendów na 2026 rok! To będzie modne - kolory, formuły i techniki

Baza – fundament efektu 2026

Trend „nowej naturalności” oznacza, że baza pod makijaż ma nie tylko przygotowywać skórę, ale też ją pielęgnować i ujednolicać bez ciężkiego efektu maski. Lekki primer, który wygładza pory, przedłuża trwałość makijażu i dodaje subtelnego zdrowego blasku, będzie absolutnym must-have. Często zawierać będzie składniki pielęgnacyjne – nawilżające kompleksy lub filtry SPF – które działają jak „niewidzialna pielęgnacja”.

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Flawless Filter - Rozświetlacz w płynie

Wielokrotnie nagradzany filtr Hollywood Flawless marki Charlotte rozmywa, wygładza i rozjaśnia skórę, nadając jej magiczny blask! Można go stosować jako bazę koloryzującą, pod podkład, zmieszać z podkładem lub jako rozświetlacz na wydatne partie twarzy. Lekka i zwiewna formuła nawilża skórę nawet przez 24 godziny, jednocześnie ją wygładzając i rozjaśniając, zapewniając promienny efekt.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Podkład – skóra na pierwszym planie

W 2026 króluje idea „second skin” – podkład ma wyglądać jak druga skóra: lekko, naturalnie, ale pięknie wyrównując koloryt. Znani makijażyści podkreślają, że ważne są odcienie dopasowane precyzyjnie i finish między delikatnym matowym a subtelnym glow, który wygląda świeżo i nowocześnie.

Nowością są formuły, które łączą makijaż z pielęgnacją – na przykład zawierające niacynamid czy składniki poprawiające nawilżenie w ciągu dnia

Podkład ARMANI LUMINOUS SILK w nowej odsłonie

Infuzja składników pielęgnacyjnych, takich jak gliceryna, niacynamid i ekstrakt z kwiatów, wzbogaca podkład, który poprawia koloryt skóry i rozświetla cerę, jednocześnie widocznie ujędrniając skórę w miarę upływu czasu. Rozszerzona gama obejmuje teraz 30 świetliste odcienie, dzięki czemu jest bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek wcześniej.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Korektor – delikatnie tam, gdzie trzeba

Korektor w 2026 r. nie ma za zadanie zakrywać wszystkiego na siłę, ale korygować z lekkim efektem rozmycia. To trend zgodny z filozofią „skinimalizmu”, czyli minimalnego i subtelnego makijażu twarzy.

LANCÔME Teint Idole Ultra Wear Care & Glow - Rozświetlający korektor w płynie

Ten supernaładowany, modułujący korektor rozświetlający podkreśla rysy twarzy i naturalnie odbija światło. Korektor Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer zapewnia blask, który przetrwa wszystko: pozostaje świeży przez cały dzień, nie blaknie i nie zbiera się w drobnych zmarszczkach. Stwórz idealny rozświetlający rytuał pielęgnacyjny z podkładem Teint Idole Ultra Wear Care & Glow, aby zmaksymalizować efekt zdrowego i naturalnie promiennego makijażu.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Lancôme

Bronzer – naturalna definicja i ciepło

Bronzer powraca w roli ważnego elementu modelowania twarzy, ale w nowej odsłonie: miękkie konturowanie, lekkie ciepło i brak ostrej linii. Trend łączy się z naturalnym rzeźbieniem twarzy – tak, by wyglądała świeżo, a nie „zrobiona”.

LANCÔME Teint Idole Ultra Wear - Bronzer

Marzysz o skórze, która cały rok wygląda jak po wakacjach – niczym delikatnie muśnięta słońcem? Poznaj bronzer od Lancôme, z którym zyskasz efekt naturalnej opalenizny i naturalnie zmatowionej cery, a jednocześnie zadbasz o jej odżywienie. Wyjątkowa formuła typu second skin doskonale stapia się ze skórą, umożliwiając również wygodne stopniowanie i budowanie koloru. Aby zapewnić Ci wyjątkowy efekt, ta innowacyjna formuła bronzera powstała we współpracy z ekspertką w dziedzinie makijażu – Lisą Eldridge

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Róż do policzków – energia i zdrowy wygląd

Róż nie jest tylko dodatkiem – jest jednym z głównych trendów sezonu. Może występować w formie tzw. blush blocking, czyli koloru na policzkach i ustach jednocześnie, co daje harmonijny, spójny look.

2026 przynosi też mocniejsze akcenty kolorystyczne na policzkach i lekko „rozmyte” kontury dla efektu zdrowego, naturalnego rumieńca.

INGLOT - Kremowy róż w sztyfcie

Odkryj kremowy róż w sztyfcie i stwórz naturalny makijaż! Ten multifunkcyjny róż w sztyfcie może być stosowany zarówno jako róż, jak i cień do powiek, oferując wszechstronność i wygodę w jednym produkcie. Łatwy w użyciu róż został zaprojektowany, aby zapewnić jednocześnie lekką, kremową konsystencję i długotrwałe, promienne wykończenie. Kremowa formuła różu, aplikowana gąbeczką lub pędzlem, pozwala łatwo i szybko podkreślić rysy twarzy. To niezastąpiony produkt do codziennego makijażu, pozostawiający efekt naturalnie gładkiej skóry bez smug czy plam. Formuła wzbogacona o składniki pielęgnacyjne, takie jak olej kokosowy, witamina E i olej z pestek jabłka alpejskiego, zapewniają ochronę przed nadmierną utratą wilgoci. Kremowy róż w sztyfcie doskonale blenduje się z innymi produktami do makijażu, nadając twarzy zdrowy, promienny wygląd. Wygodne opakowanie sprawia, że jest to idealny produkt do szybkich poprawek w ciągu dnia. Kolekcja obejmuje 8 starannie dobrane odcienie, które odpowiadają różnym typom urody.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

Tusz do rzęs – podkreślone spojrzenie

Rok 2026 to również powrót do bardziej wyrazistych rzęs – ale z zachowaniem świeżości makijażu. Silne podkręcenie i objętość idą w parze z naturalnością całości looku.

W trendach pojawiają się zarówno wydłużające jak i podkreślające objętość tusze, które nie kruszą się i trzymają formę przez cały dzień.

YSL Beauty – Lash Latex

Stworzona dla odważnych i napędzana innowacją couture, Lash Latex redefiniuje to, co dotąd możliwe w makijażu oka. To formuła wytrenowana jak atleci, stworzona, by pracować w ruchu i naciągać wszelkie granice czy konwencje. To precyzja na najwyższym poziomie dla pokolenia, które nigdy nie stoi w miejscu. Przygotuj się na uniesienie, którego jeszcze nie doświadczyłaś, dzięki mascarze Lash Latex i unikalnemu, trzyetapowemu „lash workout”, zaprojektowanemu tak, by wycisnąć z rzęs maksimum potencjału.

i Autor: YSL/ Materiały prasowe

Usta w 2026 to prawdziwa scena eksperymentów i subtelnych efektów:

Trend „cloud lips” polega na delikatnym, rozmytym obrysie i miękkiej barwie – wygląda jak naturalnie ugoszczony kolor, bez ostrych konturów.

Podobnie „halo lips” tworzy efekt pełnych, miękkich warg z lekkim gradientem barwy.

Kolory latem oscylują od nude, przez delikatne róże, aż po wyraziste, głębsze odcienie – wszystko zależy od stylizacji i okazji.

SEPHORA COLLECTION OUTRAGEOUS PLUMP VOLUME x TABASCO® - Zestaw 4 odcieni, 4 intensywności

Połączenie potęgi efektu Outrageous plump effet volume z ognistym wszechświatem kultowej marki sosów Tabasco daje w efekcie limitowaną edycję, która jest równie gorąca, co pożądana.

Masz problem z wyborem? Zdecyduj się na zestaw limitowanej edycji zawierający 4 kultowe odcienie o 4 intensywnościach, aby dodać objętości i dostosować poziom pikantności do swoich potrzeb.