Wielki przegląd trendów na jesień 2023. To będzie modne!

Modne perfumy na jesień 2023

ARMANI - Sì Passione

Zapach Si Passione od Giorgio Armani to hołd złożony kobiecie wolnej i świadomej. Zmysłowa kompozycja na nowo definiuje pasję i nie narzuca ograniczeń kobietom, które dla niej żyją. Subtelny, kobiecy zapach Si Passione od Giorgio Armani otwierają apetyczne nuty czarnej porzeczki i soczystej gruszki, którym pikanterii dodają ostre akcenty różowego pieprzu. Całość otulają zmysłowe akordy róży i jaśminu, które podkreślają pełną pasji kobiecość, a zapach zamykają akcenty drzewa i nuta wanilii.

Moda na jesień 2023. Nowa kolekcja maki Bimba Y Lola

Paleta kolorów i hołd naturze. Bimba Y Lola to marka, która nie boi się eksperymentować. Kolekcja na jesień 2023 to przede wszystkim głęboka paleta kolorów i inspiracji prosto z natury. Stanowi on idealnie wyważone połączenie materiałów oraz jesiennych tekstur. To proste, niemalże surowe designy. Połączenie klasyki z nowoczesnością.

Zakochaj się w klasyce

W tej pełnej odniesień do lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kapsułowej kolekcji - GUESS wynosi klasyki jesiennej szafy na zupełnie nowy poziom. Miękkie swetry, spódnice, topy, kardigany i jesienne sukienki zyskują świeżego, współczesnego oblicza za sprawą oryginalnych wzorów, kształtów i ekskluzywnych materiałów.

Nowa kolekcja marki Vistula

Legendarna, polska marka Vistula już od kilku sezonów oferuje także kobiece stylizacje. Panie mogą wybierać klasyczne zestawienia wykonane z najwyższej jakości tkanin, które od lat charakteryzują markę Vistula. W ofercie na jesień 2023 znajdziemy obłędne total looki, które sprawdzą się jako stylizacje do pracy, na imprezę, a nawet jesiennie wesele. Jak zawsze, jesień w modzie to czas kolorów kojarzących się z naturą. Również w kolekcji marki Vistula królują kolory takie jak: pomarańcz, beż oraz klasyczna czerń. Hitem na jesień 2023 mogą okazać się szerokie, beżowe spodnie. Rewelacyjnie będą one wyglądały zestawione z uniwersalną koszulą lub krótki topem.

Świat beauty to czas wielkich współprac

Kiedy marka Charlotte Tilbury Beauty pojawiła się w polskiej Sephorze od razu było wiadomo, że podbije serca miłośników makijażu znad Wisły. Teraz marka ogłosiła największą premierę tego sezonu. Charlotte Tilbury Beauty zaprezentowała dziś wieloaspektową kolekcję, świętując 10 magicznych lat Charlotte Tilbury Beauty i 100 lat Disneya. To wyjątkowa kolekcja, w której znajdziesz mięzy innymi swój ulubiony bronzer w kremie w nowej odsłonie.

Piękne i zmysłowe spojrzenie

Tusz do rzęs Fun Fest od marki Benefit Cosmetics zapewni Ci spektakularny efekt wachlarzu rzęs. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka i formuła idealnie rozdzielająca rzęsy pomagają uzyskać efekt wachlarza rzęs, który trwa do 24 godzin! Co potrafi?

zwiększa objętość

zwielokrotnia

wydłuża

Jesienią nie zapominaj o SPF

Potęga natury i osiągnięcia nauki zamknięte w nowej, niespotykanej dotąd formule, którą pokochasz. Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu ALGODROPS od marki Sensum Mare z wysokim filtrem SPF 50+ to połączenie pielęgnacyjnych właściwości serum do twarzy z kompleksową ochroną przed promieniami słonecznymi, zanieczyszczeniem oraz niebieskim i podczerwonym światłem. Wyjątkowa formuła emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki temu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa. Emulsja sprawdzi się u osób poszukujących zaawansowanej ochrony i bogatych receptur.

