Wielkie otwarcie w Warszawie. Wszystko zacznie się 22 stycznia!

Dodaj 1 łyżkę tego proszku do szamponu. Już po jednym umyciu włosy będą lśniące niczym tafla. Po miesiącu przestaną wypadać i się zagęszczą. Mycie włosów

To będzie najmodniejszy zapach tej wiosny! Kultowe perfumy w nowej odsłonie, w której zakocha się każda elegancka kobieta

Nowa przestrzeń Rituals to odzwierciedlenie filozofii wellbeing, która pozwala wprowadzić harmonię i relaks do codziennego życia. To doskonała okazja, aby zgłębić ofertę marki i odkryć jej ikoniczne produkty, które stały się synonimem luksusowej pielęgnacji. W nowym sklepie będzie można osobiście testować kosmetyki marki i doświadczyć, jak zamieniają rutynę w wyjątkowe, relaksujące rytuały.

– Jesteśmy niezwykle podekscytowani otwarciem naszego nowego sklepu w Złotych Tarasach – mówi Dorota Prat-Carrabin, Country Director Eastern Europe Rituals Cosmetics. – To dla nas strategiczna lokalizacja, która pozwoli nam być jeszcze bliżej naszych klientów. Wierzymy, że to miejsce stanie się dla odwiedzających przestrzenią relaksu i inspiracji, gdzie każdy będzie mógł odkryć, jak ważne jest celebrowanie codziennych chwil.

Pierwsze 100 osób, które odwiedzą sklep, otrzyma specjalne torby z upominkami od marki. W dniu otwarcia klienci będą mieli wyjątkową okazję spersonalizować swoje zakupy dzięki kaligrafii wykonywanej na miejscu. Dodatkowo, przez 10 dni od otwarcia, klienci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty na kultową piankę pod prysznic w żelu z Classic Collection w cenie 35 zł. W ramach programu lojalnościowego My Rituals osoby, które dokonają zakupów za minimum 190 zł, otrzymają w prezencie mini patyczki zapachowe z ponadczasowej Classic Collection.

W innych sklepach Rituals Cosmetics również czekają atrakcyjne oferty i niespodzianki dla odwiedzających. W ramach promocji miesiąca, klienci mogą skorzystać z rabatu -15% na szampony i odżywki z klasycznych kolekcji. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją codzienną pielęgnację.

Otwarcie nowego sklepu Rituals to doskonała okazja, aby poznać pełną gamę produktów, które zamieniają zwykłe chwile w wyjątkowe momenty. Każdy kosmetyk, inspirowany starożytnymi tradycjami, to obietnica spokoju, harmonii i radości. Rituals tworzy okazję do pielęgnacji, odpoczynku i znalezienia szczęścia w codziennych, drobnych rytuałach.

Zapraszamy do nowego sklepu 22 stycznia od godz. 9.00 – nie przegap tej wyjątkowej okazji!