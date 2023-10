Wielkie promocje na polskie kosmetyki. Nawet 30 proc. rabatu

Ekspresowy sposób na wiązanie szalika. Tak to robią eleganckie kobiety po 50-tce. W ten sposób będzie wyglądał szykownie i nie będzie opinał szyi

Wystrzałowe promocje PAESE

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych marek makijażowch jest Paese. Co ważne, marka ta ma nie tylko unikalną filozofię sprzedażową, ale również posiada własne laboratorium oraz produkcję w naszym kraju. Najlepsi specjaliści zatrudnienie w Paese mają dostęp do całego procesu produkcji kosmetyków, dzięki czemu oferowane przez nich produkty spełniają najwyższe standardy. Marka chce oferować miłośnikom makijażu kosmetyki, które nie tylko poprawią to i owo, ale również będą sposobem na wyrażenie siebie.

Teraz kosmetyki marki PAESE możesz upolować w wielkiej promocji. W oficjalnym sklepie marki trwają właśnie promocje. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent i możesz upolować makijażowe bestsellery w bardzo atrakcyjnych cenach.

Jakie kosmetyki kupisz taniej w promocji w PAESE?

Kremowy bronzer Tan kissed

Ultralekki bronzer w kremie dobrze się rozprowadza i łączy z podkładem, nie tworząc plam. Daje uczucie nawilżenia podczas aplikacji. Idealny do budowania głębi koloru. Cena w promocji 41,93 zł.

Wonder Sypki Rozświetlacz

Poznaj sypki rozświetlacz Wonder Loose Highliter, który zapewni cerze satynowy glow. Dzięki milionom drobinek, Twoje rysy zostaną pięknie podkreślone i optycznie wymodelowane. Produkt nadaje się do wykończenia makijażu, dzięki niezwykle lekkiej i delikatnej formule. Cena w promocji 21,39 zł.

Puder pod oczy Puff Cloud

Puder pod oczy, który przedłuży trwałość korektora, zatuszuje oznaki zmęczenia i optycznie wygładzi skórę bez nadmiernego obciążenia. Zawarty w nim pielęgnujący olej z opuncji figowej zadba o okolice szczególnie narażone na powstawanie zmarszczek. Cena w promocji 25,90 zł.

