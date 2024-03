Wiosenna pielęgnacja. Moja skóra pokochała ten krem pod oczy. Wygładza zmarszczki i jest zastrzykiem energii dla skóry

Promieniowanie słoneczne nie ma dobrego wpływu na naszą skórę. Oczywiście nie można całkowicie zrezygnować z przebywania na słońcu. Pomaga one nam syntezować witaminę D oraz wpływa pozytywnie na samopoczucie. Reguluje również rytm okołodobowy, stymulując produkcję ważnych hormonów: kortyzolu i melatoniny. Coraz więcej mówi się jednak o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę. Brak stosowania kremów z filtrem może skutkować nie tylko poważnymi chorobami skórnymi ale również występowanie przebarwień oraz szybszym starzeniem się skóry. To właśnie promienie słoneczne odpowiadają za nawet 80 proc. procesów starzenia się cery. Kremy z SPF należy stosować przez cały rok, bez względu na pogodę. Promienie słonecznie przenikają nie tylko przez chmury ale również przez szyby, dlatego nawet nie wychodząc z domu aplikuj SPF. Pamiętaj również, że szkodliwe promieniowanie (UVA oraz UVB) pochodzi nie tylko od słońca.

DRUNK ELEPHANT UMBRA SHEER PHYSICAL DAILY DEFENCE SPF 30

Ochrona przeciwsłoneczna, która zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA / UVB i pomaga w zapobieganiu uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki i utlenianie, a także w fotostarzeniu, zapewniając cerę o młodszym wyglądzie. Umbra to codzienny filtr przeciwsłoneczny z silnymi przeciwutleniaczami, takimi jak astaksantyna, ekstrakt z soku winogronowego i ekstrakt z pędów słonecznika, które chronią przed wolnymi rodnikami i agresorami środowiskowymi. W połączeniu z nasionami maliny i olejkami marula Umbra dostarcza niezbędną wilgoć i pomaga zminimalizować wygląd drobnych linii i zmarszczek, pozostawiając skórę zdrową i młodą. Ta unikalna formuła jest idealna do codziennego użytku i nie pozostawi żadnych śladów.

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry.

Drunk Elephant - A-Passioni™ Retinol Cream - Krem Z Retinolem

Krem z retinolem A-Passioni™ Retinol Cream to zupełnie nowa, czysta receptura, która łączy 1,0% wegańskiego retinolu ze składnikami odżywczymi typu superfood. Radykalnie zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, bruzd i uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca, odsłaniając kwitnącą, młodziej wyglądającą cerę. 1% retinol Retinol to czysta forma wegańskiego retinolu - jednego z najdokładniej przebadanych składników wykorzystywanych w kosmetykach, który jest w stanie pomóc w rozwiązaniu wielu problemów skórnych. Retinol o stężeniu 1% wyrównuje strukturę i koloryt skóry, a także zapobiega uszkodzeniom powstałym przez działanie promieni UV, zanieczyszczenia i wolne rodniki. Mieszanka trzech rodzajów peptydów ujędrnia i wzmacnia skórę. sok z miechunki pozyskiwany z pestek egzotycznego owocu physalis pochodzącego z Egiptu, który zawiera więcej karotenoidów o właściwościach antyoksydacyjnych niż jakikolwiek inny owoc lub warzywo.

Drunk Elephant - A-Shaba Complex™ Eye Serum - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Ten przeciwobrzękowy krem pod oczy zawiera 0,1% czystego wegańskiego retinolu, który uelastycznia skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie pomagając skórze zwalczać uszkodzenia spowodowane promieniami UV i wolnymi rodnikami. 3% stężenie kofeiny jest jednym ze składników tego serum, które pomaga znacznie zmniejszyć opuchliznę wokół oczu, podczas gdy peptydy miedzi promują zdrową produkcję kolagenu i zwiększają elastyczność.

Nigdy nie zapominaj o nawilżeniu skóry. To jeden z podstawowych kroków w pielęgnacji. Bez nawodnienie żaden innym krem nie bęzie skuteczny.

DRUNK ELEPHANT B-Hydra™ Intensive Hydration Serum - Serum Nawilżające

Opracowane na bazie formuły z prowitaminą B5 oraz ceramidu ananasowego serum nawilżające do twarzy zapewnia stałą dawkę nawilżenia przez cały dzień, sprawiając, że skóra wygląda zdrowo i jest dodatkowo rozjaśniona. To serum, zawierające w swojej mieszance unikalny kompleks soczewica-jabłko-arbuz, pomaga zredukować matowość, suchość oraz widoczność linii mimicznych. Z każdą aplikacją Twoja cera będzie zyskiwać coraz bardziej promienny i młodzieńczy wygląd. To lekkie, a jednocześnie silnie działające serum jest idealne dla każdego typu cery.

Drunk Elephant Bouncy Brightfacial™

Kojący dla skóry kwas azelainowy i złuszczający kwas salicylowy współpracują ze sobą, korygując wygląd wyprysków i przebarwień, jednocześnie poprawiając strukturę i koloryt skóry. Kompleks rozjaśniający z trzema przeciwutleniaczami bierze na celownik ciemne plamy, przebarwienia, widoczne oznaki fotouszkodzeń i ślady po trądziku, aby nadać skórze zdecydowanie bardziej promienny i rozświetlony wygląd. Nawilżające oleje roślinne – marula, chia, fermentowana zielona herbata i pestki dyni – uzupełniają niedobory skóry, a ceramidy, niacynamid, tokotrienole i kwasy tłuszczowe wzmacniają i wspierają zdrową barierę skórną. Wszystko to daje w efekcie jaśniejszą, czystszą i lepszą skórę, a tym samym lepszy nastrój.

