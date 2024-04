Wiosenna pobudka dla włosów

Gdy tylko robi się cieplej, mamy ochotę na zmiany. Najczęściej wybór pada na nową fryzurę. Jednak nawet najmodniejsze uczesanie nie zda egzaminu, gdy włosy są osłabione i matowe, bo wtedy gorzej się układają. Pora je więc wzmocnić, przywrócić im zdrowy blask i zapomnieć o „bad hair days”.Kruche, zniszczone, osłabione, przesuszone. Niestety tak właśnie zwykle wyglądają nasze włosy po zimie. To efekt ciągłych wahań temperatur, nagrzanych kaloryferów w domach, noszenia czapek oraz stylizacji na gorąco. Najchętniej większość z nas po prostu zdecydowałaby się na mocne skrócenie włosów, ale zanim sięgniemy po ostateczne środki, na początek warto wypróbować kosmetyki Yves Rocher z linii REPAIR. Została ona opracowana właśnie z myślą o włosach najbardziej potrzebujących i zniszczonych. Pomaga nie tylko na „zimowe” uszkodzenia, ale jest ratunkiem przy częstym farbowaniu lub gdy włosy mają tendencję do nadmiernego przesuszania się. Na czym polega skuteczność linii REPAIR?

Zobacz także: Moda alert: Ta sukienka na lato 2024 z Reserved jest wprost stworzona dla kobiet po 60-tce. Elegancka i kobieca za jedyne 49 zł. Modna sukienka na lato

Natura a fryzura

Marka Yves Rocher od lat słynie z innowacyjnych receptur. Jej szeregi zasilają najlepsi naukowcy, którzy od lat badają skuteczność naturalnych składników. To dzięki ich wiedzy oraz roślinnym odkryciom powstała m.in. seria kosmetyków do pielęgnacji włosów. Te produkty nie tylko świetnie działają, ale także są bezpieczne dla skóry głowy. Od 2010 r. nie ma w nich silikonów, co sprawia, że włosy są naturalne w dotyku. Z kolei siarczany w szamponach zostały zastąpione formułami na bazie oleju kokosowego lub słonecznikowego, co sprawia, że mycie głowy jest delikatniejsze, a ryzyko podrażnień skóry głowy mniejsze. Kosmetyki do włosów marki Yves Rocher są wegańskie i mają ponad 92% składników pochodzenia naturalnego. W te standardy wpisuje się także linia REPAIR, która gwarantuje skuteczną odbudowę pasm, ochronę oraz równowagę skóry głowy.

Złoto pustyni

Każdy włos jest zbudowany z kilku warstw, a jego sercem jest rdzeń, w którym znajduje się woda i substancje odżywcze. Jeśli jednak często stylizujemy pasma przy użyciu suszarki czy prostownicy, dosłownie podgrzewamy ich wnętrze. W efekcie wilgoć paruje a kosmyki szybciej się przesuszają. Podobnie jest w wyniku zmiennych temperatur i ogrzewania. Aby przywrócić im elastyczność i odpowiednie nawilżenie warto wypróbować produkty Yves Rocher z linii REPAIR, opartej na organicznym oleju jojoba. Pozyskuje się go z nasion pustynnego krzewu jojoba, które w większości zawierają wosk. Dlatego olej pochodzący z tej rośliny jest dość gęsty i pozostawia na pasmach warstwę, która chroni je przed szkodliwymi czynnikami i zapobiega utracie wody. Ten składnik zawiera niezbędne dla włosów witaminy: A, E, F i z grupy B, kwasy tłuszczowe oraz cenne minerały, m.in. miedź, cynk, selen i chrom, znane z właściwości odbudowujących. W efekcie jest prawdziwą bombą odżywczą nawet dla najbardziej zniszczonych włosów. Olej jojoba jest głównym składnikiem produktów Yves Rocher z linii REPAIR, dlatego to najlepszy wybór, jeśli chcemy im zapewnić regenerację na najwyższym poziomie.

Wzmacniający rytuał

Aby zobaczyć swoje włosy w znacznie lepszej formie, na początek wystarczy zamienić zwykły kosmetyk myjący na szampon odbudowujący z linii REPAIR Yves Rocher - 43,90 zł, 300 ml. Zawiera organiczny olej jojoba, dzięki któremu odżywia, regeneruje i zapobiega łamaniu włosów. Pozostawia na kosmykach niewidzialną warstwę, przez co nie tylko je zabezpiecza, ale przywraca im blask i elastyczność. Aby zobaczyć efekty jeszcze szybciej warto używać także odżywki odbudowującej z olejkiem jojoba bio, REPAIR, Yves Rocher – 44,90 zł, 200 ml. Można ją stosować zarówno przed myciem włosów, jak i klasycznie. Jeśli stosujemy ją po użyciu szamponu, wystarczy potrzymać kosmetyk przez 3 minuty. Tylko tyle dzieli nas, by pasma lepiej się rozczesywały, były lśniące i bardziej odporne na uszkodzenia. Jeśli jednak kosmyki są bardzo zniszczone i kruche warto wypróbować wielozadaniowy roślinny balsam do włosów z olejkiem jojoba bio REPAIR, Yves Rocher – 61,90 zł, 150 ml. Można stosować go na wilgotne pasma, by je odżywić, lepiej rozczesać i ładnie ułożyć. To więc świetna alternatywa dla kosmetyków do stylizacji. Jednocześnie dzięki zawartości organicznego olejku jojoba produkt dodaje miękkości pasmom i zmniejsza ich puszenie. Jest więc idealny także do najbardziej suchych i kręconych włosów. Można też zastosować go jako maskę na noc, aby zapewnić im intensywną regenerację przez długi czas.

Pozostałe produkty z linii REPAIR:

Odbudowująca maska do włosów z olejkiem jojoba bio, REPAIR, Yves Rocher – 44,90 zł, 200 ml - Regenerująca maska, która odbudowuje, odżywia, regeneruje i wzmacnia włókno włosa aż po same końce. Zmniejsza ryzyko uszkodzeń o 98% 1.

Wzmacniające serum termoochronne przeciw łamaniu się włosów z olejkiem jojoba bio, REPAIR, Yves Rocher – 44,90 zł, 100 ml Serum wzmacniające chroni włosy przed uszkodzeniami i zabezpiecza je przed działaniem wysokiej temperatury (aż do 230°C/446°F). Idealne, jeśli używamy suszarki, lokówki czy prostownicy.

Wielozadaniowy lekki roślinny balsam do włosów z olejem z awokado, REPAIR, Yves Rocher – 61,90 zł, 150 ml - Lekka formuła wielozadaniowego balsamu regeneracyjnego, wzbogacona olejem z awokado regeneruje i odżywia włókno włosów bez ich obciążania.

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher