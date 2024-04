Wiosenne odświeżenie. Jak zmienić pielęgnację na wiosnę?

Chciałabyś, żeby wiosna była już, natychmiast, ale skóra potrzebuje trochę czasu na adaptację do wyższych temperatur i mocnego słońca. Postaw na delikatne oczyszczanie, złuszczanie, a potem na optymalne nawilżenie i ochronę. Ta wiosna będzie naprawdę piękna.

Zasada nr 1

Złuszczanie i rozjaśnianie matowej skóry, która nagromadziła się zimą warto zacząć od peelingu chemicznego, który pięknie oczyści, wygładzi, a do tego pobudzi produkcję kolagenu. Należy wykonywać go raz w tygodniu, a jeśli masz wrażliwą cerę wystarczy nawet raz na dwa tygodnie. Jeżeli borykasz się z niedoskonałościami wprowadź do pielęgnacji ZO Skin Health Complexion Clarifying Serum (CCS), w którym wykorzystano technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej.

Zasada nr 2

Nie zatrzymuj się na samym nawilżaniu, ale wzbogać je w antyoksydanty. I to najlepiej te sprawdzone, przetestowane o udowodnionym klinicznie działaniu. Nie ma czasu na eksperymenty – skóra jest teraz dość wrażliwa, a ty jak najszybciej chcesz wyglądać promiennie prawda? Używaj każdego ranka produktu: Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe. Ten innowacyjny dermokosmetyk koncentruje całą moc antyoksydacyjną tego aktywnego składnika w jednej formule. Wszystko po to, aby zmaksymalizować rozświetlenie cery, jednocześnie zapobiegając pierwszym oznakom starzenia się skóry. C-VIT 5 Serum liposomowe łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Dzięki nanotechnologii stosowanej w dermokosmetykach składniki aktywne docierają do najgłębszych warstw skóry. To serum daje kompleksowy i natychmiastowy efekt, zapewniając skórze blask i jędrność już od pierwszego dnia stosowania produktu.

Zasada nr 3

Używaj teraz produktu z filtrem przeciwsłonecznym naprawdę codziennie. Bez względu na to, jaka jest pogoda czy ile czasu spędzasz na powietrzu. Twoja skóra musi przyzwyczaić się do tego, że słońce zaczyna naprawdę mocno operować. Nie daj szansy podrażnieniom czy przebarwieniom. Mediderma SUNYSES MD NATURAL SKIN TONE krem koloryzujący SPF 50 ma kremową konsystencję i zapewnia wysoką fotoprotekcję (SPF 50) przed promieniowaniem UVA / UVB, a jednocześnie ma działanie nawilżające, łagodzące i regenerujące skórę. Jego formuła z kolorem zapewnia naturalny efekt opalenizny.

Zasada nr 4

Wzmacniaj skórę od wewnątrz. Teraz to po prostu obowiązkowe. Sprawdź naszych ulubieńców: Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD®, które radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek, poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry oraz chronią ją przed wolnymi rodnikami. Całe to dobro w postaci łatwych do połknięcia i doskonale przyswajalnych kapsułek.

Z kolei REMÉ Kolagenowa formuła piękna to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Dodajesz łyżeczkę do kawy lub porannego soku i dbasz o urodę na wielu poziomach.

