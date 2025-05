Wiosenny festiwal okazji – kupuj w Smart! Weeks 2025

Każdy wie, że cena dostawy, niekiedy bardzo wysoka, może sprawić, że zakupy stają się już nieatrakcyjne. Dlatego warto pomyśleć o dołączeniu do Allegro Smart! To nielimitowane dostawy do automatów paczkowych, punktów odbioru oraz do domu podczas zakupów na Allegro. Program gwarantuje też darmowe zwroty!

W Allegro Smart! Obowiązuje minimalna wartość zamówienia od jednego sprzedającego – to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru, zaś 65 zł dla dostaw do domu. Możesz zdecydować się na abonament roczny (59,90 zł) lub miesięczny (14,99 zł). Teraz z okazji Smart! Weeks dostępna jest superpromocja. Roczny pakiet jest aż 20 zł tańszy - nielimitowane dostawy i zwroty na 12 miesięcy można więc mieć za jedyne 39,90 zł! Warto skorzystać ze zniżki i dołączyć do programu, bo jak pokazują dane Allegro, abonenci rocznego pakietu Allegro Smart! oszczędzają średnio 800 zł na dostawach i zwrotach w ciągu roku. Abonament miesięczny często zwraca się już po jednej przesyłce!

Więcej zalet Allegro Smart!

Jednak Smart! to nie tylko dostawy. To również dostęp do szeregu dodatkowych korzyści. Wśród tych dostępnych tylko dla smartowiczów warto zwrócić uwagę na możliwość zbierania Smart! Monet - zbierane podczas zakupów na Allegro, umożliwiają obniżenie kwoty do zapłaty jednorazowo nawet do 100 zł! Tylko posiadacze pakietu Smart! mogą skorzystać też z 2 rat 0% w ramach Allegro Pay. Podczas Smart! Weeks dostępna będzie większa liczba nieoprocentowanych rat w ramach usługi. Do 19 maja smartowicze mogą płacić w 3 ratach 0% (RRSO 0%) za zakupy o wartości od 200 zł.

Więcej informacji o korzyściach programu znaleźć można na stronie: https://allegro.pl/smart.

Atrakcyjne obniżki. Skorzystaj!

Dziś ruszył coroczny wiosenny festiwal zakupów Allegro Smart! Weeks. Znajdziesz tu tysiące produktów w cenach obniżonych nawet o 50 proc. Dotyczą ofert ze wszystkich kategorii dostępnych na Allegro m.in. Elektroniki, Domu i Ogrodu, Zdrowia i Urody, Supermarketu, Sportu czy Dziecka. Smart! Weeks potrwa aż do 19 maja, ale warto szybko łapać promocje, bo przecenione produkty szybko znikają. A co w ofercie? Zobacz na przykładach. Od dzisiaj kupisz: