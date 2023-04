Wiosną zaszalej z makijażem! Te kolory będą rządzić

Mystik Warsaw to specjalna marka wysokiej jakości kosmetyków do oczu, odzwierciedlająca ekscytujące życie nocne Warszawy. Została stworzona z myślą o nowoczesnych kobietach, które chcą być zawsze w centrum uwagi i przyciągać hipnotyzującym spojrzeniem. Nawiązuje do tego hasło przewodnie, czyli My heart lies in the eye of the city.

– Polki są nowoczesne i ekscytujące, dlatego chcieliśmy, aby produkty Mystik Warsaw odzwierciedlały ducha Warszawy i życie nocne. Dzięki perfekcyjnie skomponowanym kosmetykom do oczu, każda kobieta podkreśli swój indywidualny charakter i stanie się częścią miejskiej atmosfery. Uzyska to za sprawą mieniących się, brokatowych cieni, pigmentów i eyelinerów, które pozwolą stworzyć hipnotyzujące spojrzenie. Nowości wyróżniają się intensywną pigmentacją, dopracowaną, lekką formułą oraz szeroką paletą kolorów z pięknie mieniącymi się drobinami – mówi Harry J, współtwórca marki Mystik Warsaw, makijażysta gwiazd i główny wizażysta Kontigo.

Zobacz także: Astralny quiz, który zmiecie Twoje oczekiwania. Czy masz szósty zmysł, a Twoja intuicja pomaga Ci w życiu. Sprawdź, co szepcze Ci Twój wewnętrzny głos

O nowościach Mystik Warsaw

Brokatowy eyeliner – jego trwała i dopracowana formuła dodaje olśniewającego efektu i doskonale sprawdza się na klasycznej kresce. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – Unicorn i Candy.

– jego trwała i dopracowana formuła dodaje olśniewającego efektu i doskonale sprawdza się na klasycznej kresce. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – Unicorn i Candy. Żel do brwi Transparent – przezroczysta formuła ma na celu modelowanie i utrzymywanie brwi w upragnionym kształcie i formie, przez cały dzień i noc.

– przezroczysta formuła ma na celu modelowanie i utrzymywanie brwi w upragnionym kształcie i formie, przez cały dzień i noc. Baza pod cienie do powiek – transparentna baza przygotuje powiekę pod makijaż i przedłuży jego trwałość nawet do kilku godzin. Jej gęsta, kremowa konsystencja zwiększa przyczepność pigmentów i cieni, dodatkowo wzmacniając intensywność ich koloru i błysku.

– transparentna baza przygotuje powiekę pod makijaż i przedłuży jego trwałość nawet do kilku godzin. Jej gęsta, kremowa konsystencja zwiększa przyczepność pigmentów i cieni, dodatkowo wzmacniając intensywność ich koloru i błysku. Sypkie pigmenty do powiek – dopracowana i lekka formuła zapewnia wysoki połysk, ułatwia aplikację i pozwala uzyskać zjawiskowe wykończenie makijażu. Pigmenty łatwo łączą się z innymi kosmetykami i występują w 12 kolorach.

– dopracowana i lekka formuła zapewnia wysoki połysk, ułatwia aplikację i pozwala uzyskać zjawiskowe wykończenie makijażu. Pigmenty łatwo łączą się z innymi kosmetykami i występują w 12 kolorach. Cień do powiek o wykończeniu brokatowym – prasowane, wysoko napigmentowane cienie, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub jako delikatny akcent makijażu. Formuła jest połączeniem bazy i brokatu, dzięki czemu można uzyskać piękny błysk bez obawy przed osypywaniem się cienia. Występują w 8 kolorach.

Miesiąc marki i akcje promocyjne

W dniach 3.04 – 3.05 obowiązywać będzie promocja na całą markę Mystik Warsaw do -50 proc., która jest okazją do wypróbowania nowości i odkrycia perełek makijażowych. Ponadto w dniach 3 – 17.04 w sieci drogerii Kontigo można upolować kosmetyki przecenione do -60 proc. w ramach mid-season sale.

i Autor: Materiały prasowe Kontigo

i Autor: Materiały prasowe Kontigo

i Autor: Materiały prasowe Kontigo