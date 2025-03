Włącz miód do swojej pielęgnacji

Codzienne rytuały pielęgnacyjne oparte na bogactwie natury to nie tylko sposób na zapewnienie skórze zdrowia i pięknego wyglądu. To również prawdziwa przyjemność - zanurzenie się w świecie wspaniałych zapachów, które delikatnie pobudzają zmysły i dodają ożywczej energii.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona jest ekspertem w tworzeniu kosmetyków, które są kwintesencją czułej troski o siebie w zgodzie z naturą. To ona jest bowiem źródłem wielu cenionych od dawna składników o wielokierunkowym działaniu. Jednym z nich jest bez wątpienia miód – naturalny humektant, o właściwościach nawilżających, odżywczych i regenerujących. To właśnie na nim oparto formuły kosmetyków z nowej linii Herbal Care my honey.

Miód łączy w nich swoje naturalne moce z kwiatowymi ekstraktami - z wrzosu, akacji, rokitnika, lawendy, a także z cennymi składnikami aktywnymi, takimi jak ceramidy czy peptydy. Obok skuteczności równie ważna jest przyjemność, dlatego kosmetyki Herbal Care my honey swym kolorem i urzekającym zapachem zapewniają niezwykłe doznania dla zmysłów.

Herbal Care my honey do twarzy

To pięć kosmetyków, które w zależności od wariantu dbają o optymalne nawilżenie i skuteczne odżywienie skóry, redukują niedoskonałości, niwelują zmarszczki czy też przywracają cerze naturalny blask.

ODŻYWCZY KREM DO TWARZY Z CERMIDAMI miód + wrzos

PRZECIWZMARSZCZOWY KREM DO TWARZY Z WITAMINĄ C miód + akacja

REGENERUJĄCY KREM POD OCZY Z OLEJKIEM Z PESTEK MALIN miód + rokitnik

ULTRANAWILŻAJĄCE SERUM DO TWARZY Z PEPTYDAMI miód + bławatek

UJĘDRNIAJĄCA MASKA DO TWARZY Z BAKUCHIOLEM miód + malina

Herbal Care my honey do ciała

To trzy kosmetyki, z których każdy odpowiada na inne potrzeby skóry ciała. Mus ma działanie upiększające, zapewniając skórze glow, balsam wygładzający daje efekt liftingu, a modelujący poprawia jędrność i elastyczność skóry.

UPIĘKSZAJĄCY MUS DO CIAŁA Z OLEJKIEM ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW miód + lawenda

WYGŁADZAJĄCY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM Z NASION ROKITNIKA miód + lipa

MODELUJĄCY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM Z PESTEK MORELI miód + czarny bez

Herbal Care my honey to zarówno widoczne efekty, jak i pełnia naturalnej przyjemności z codziennej pielęgnacji!

OPISY PRODUKTÓW – PIELĘGNACJA TWARZY

ODŻYWCZY KREM DO TWARZY Z CERMIDAMI miód + wrzos z 9 składnikami odżywczymi świetnie sprawdzi się w pielęgnacji cery suchej i potrzebującej regeneracji. Zawiera m. in. nawilżający i odżywczy ekstrakt z miodu, łagodzący i wspomagający odbudowę naskórka ekstrakt z wrzosu oraz ceramidy, które wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry i chronią ją przed przesuszaniem.

PRZECIWZMARSZCZOWY KREM DO TWARZY Z WITAMINĄ C miód + akacja to doskonały wybór w przypadku cery z widocznymi oznakami starzenia. Dzięki zawartości 9 składników aktywnych jednocześnie intensywnie nawilża i niweluje niedoskonałości. Zawarty w nim ekstrakt z miodu przywraca skórze miękkość i elastyczność, ekstrakt z akacji wspiera jej regenerację, a witamina C rozjaśnia, wyrównuje koloryt oraz redukuje drobne zmarszczki.

REGENERUJĄCY KREM POD OCZY Z OLEJKIEM Z PESTEK MALIN miód + rokitnik z 9 składnikami aktywnymi skutecznie redukuje cienie, wygładza i nawilża skórę wokół oczu. W jego formule znajdziemy m. in. ekstrakt z miodu, który nawilża i odżywia skórę, niwelujący widoczne ślady zmęczenia ekstrakt z rokitnika oraz wspomagający procesy naprawcze olejek z pestek z malin.

ULTRANAWILŻAJĄCE SERUM DO TWARZY Z PEPTYDAMI miód + bławatek likwiduje uczucie ściągnięcia i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry, przez co polecany jest do cery suchej i bardzo suchej. Zawiera 8 składników aktywnych, w tym m.in. intensywnie nawilżający ekstrakt z miodu, słynący ze swoich właściwości kojących hydrolat z bławatka oraz zmniejszające widoczność zmarszczek peptydy.

UJĘDRNIAJĄCA MASKA DO TWARZY Z BAKUCHIOLEM miód + malina doskonale wyrównuje koloryt i strukturę skóry, dzięki czemu sprawdzi się w przypadku cery normalnej i pozbawionej blasku. W jej składzie znajdziemy 9 składników aktywnych, w tym ekstrakt z miodu, który zapewnia długotrwałe nawilżenie i odżywienie, olejek z pestek z malin o właściwościach wygładzających i regenerujących oraz działający przeciwzmarszczkowo bakuchiol.

OPISY PRODUKTÓW – PIELĘGNACJA CIAŁA

UPIĘKSZAJĄCY MUS DO CIAŁA Z OLEJKIEM ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW miód + lawenda ma cudowny miodowo-kwiatowy zapach i daje efekt naturalnego „glow”. W jego składzie znajdziemy m. in. ekstrakt z miodu, który nawilża i odżywia, przywracając skórze miękkość i elastyczność, ekstrakt z lawendy działający kojąco i wspomagający regenerację oraz olejek ze słodkich migdałów wyrównujący koloryt skóry i nadający jej aksamitną gładkość.

WYGŁADZAJĄCY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM Z NASION ROKITNIKA miód + lipa będzie doskonały dla skóry normalnej i wrażliwej. Zapewnia efekt liftingu, wyrównuje koloryt i urzeka pięknym miodowo-kwiatowym zapachem. Zawiera m. in. ekstrakt z miodu, który głęboko nawilża i odżywia, wzmacniający barierę hydrolipidową ekstrakt z lipy oraz olejek z nasion rokitnika, mający działanie ujędrniające i uelastyczniające.

MODELUJĄCY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM Z PESTEK MORELI miód + czarny bez o miodowo-kwiatowym zapachu idealnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry pozbawionej elastyczności. Zawiera m. in. długotrwale nawilżający i regenerujący ekstrakt z miodu, działający ujędrniająco ekstrakt z czarnego bzu oraz olejek z pestek moreli, który wygładza strukturę skóry i wyrównuje jej koloryt.

