Włosi oszaleli na punkcie polskiego sklepu. Ulubiona sieciówka Polek otworzyła się w światowej stolicy mody

Reserved otworzył pierwszy sklep w Mediolanie. Będzie zachwyt?

Mediolan to zdecydowanie jedna z europejskich stolic mody. To tam swoje sklepy mają najwięksi projektanci na świecie. Lokal w Mediolanie to zobowiązanie oraz elitarne grono największych pasjonatów mody. Do tego grona dołączył polski Reserved. Jedna z najpopularniejszych sieciówek w naszym kraju otworzyła swój pierwszy sklep w Mediolanie. Nie jest ty byle jakie sklep. Placówka znajduje się przy prestiżowej, największej alei miasta. Sklep ma powierzchnię 900 mkw., a za jego wystrój odpowiada firma Studio 1:1. – Cechami charakterystycznymi sklepów Reserved są dostępność, otwartość i mobilność. Nastrój zaprojektowanego wnętrza jest łagodny w wyrazie i spokojny. Tworzy przy tym przestrzeń dla atrakcyjnej ekspozycji odzieży – przekazali architekci ze Studio 1:1.

–W kolekcji Ciao Milano! tradycja spotyka się z nowoczesnością, a wschód miesza się z zachodem. Projekty dyskretnie nawiązują do polskiej kultury i dziedzictwa. Wśród deseni można znaleźć wariację na temat haftów kaszubskich, oryginalnie kaszëbsczi wësziwk, z charakterystycznymi motywami kwiatów w podstawowych kolorach jak błękit, żółty czy czerwień, a także wzory inspirowane malowidłami na chatach w małopolskiej wsi Zalipie. To jeden z najpiękniejszych zakątków w Polsce, z tradycją barwnych kwiatowych malowideł na ścianach sięgającą XIX wieku. Formy i proporcje sylwetek, w najmodniejszym w tym sezonie wydaniu, nawiązują bezpośrednio do tradycyjnego krawiectwa, z którego słyną z kolei Włochy. Jakości premium oraz stonowana kolorystyka kolekcji z akcentem czerwieni tworzą kobiece, a jednocześnie typowo miejskie sylwetki. Propozycje te zgrabnie budują całą sezonową szafę, oferując ubrania zarówno na dzień jak i na specjalną okazję – mówi Anna Sołtys, dyrektorka biura projektowego Reserved w Warszawie, odpowiedzialnego za kolekcję – powiedziała Anna Sołtys, Dyrektorka Biura Projektowego Reserved w Warszawie odpowiedzialnego za kolekcję.

i Autor: Materiały prasowe Reserved

