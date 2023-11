Najpiękniejszy składnik w perfumach. Szukaj go w składzie ponieważ oznacza trwałość. Perfumy z nim pachną po wiele godzin i otulają zmysły

Przełam schematy i rutynę wraz z Converse w akcji Crete Next - Hack the Rhythm!

Składniki, które dodają mocy perfumom

Perfumy to symbol elegancji. Dodają pewności siebie i sprawiają, że gdziekolwiek się pojawimy otulamy otoczenie wyjątkowym zapachem. Perfumy uwodzą i pobudzają wspomnienia. To właśnie zmysł węchu najlepiej aktywuje wspomnienia i potrafi przywoływać przeszłość. Dobrze dobrany zapach może być zatem snem na jawie oraz aktywatorem radosnych chwil z dzieciństwa. Kluczem do piękna perfumy jest nie tylko kompozycja zapachowa, ale również ich trwałość. Wszyscy chcemy, by perfumy, którymi się pryskamy utrzymywały się na skórze przez wiele godzin. Fundamentem wielu perfum jest alkohol. To podstawowy i najpopularniejszy nośnik zapachów. Dodaje on mocy esencji, która jest w nim rozpuszczana. Dodatkowo alkohol to świetny konserwant, który zapobiega zepsuciu się perfum. Niektóre marki zamiast alkoholu stosują olejki oraz tłuszcze stałe. Utrwalaczem zapachów w perfumach są substancje, których aromat utrzymuje się długo. Mogą być one naturalne lub pochodzenia zwierzęcego.

Zobacz także: Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce odmłodziła ją o 10 lat. Fryzjer zamiast ufarbować jej siwe odrosty, chwycił za nożyczki. Modna fryzura na siwych włosach

Utrwalacze perfum

Za naturalne utrwalacze perfum uchodzą lekkie komponenty owocowo-warzywne. Często są to kadzidła, żywice, nuty drzewne wanilia. Oprócz długotrwałego aromatu tworzą one również swoistą bazę utrwalającą całą kompozycję zapachową. Nuty zapachowe zwierzęcego pochodzenia to przede wszystkim popularne piżmo oraz ambra. Bardzo często stanowią one nuty bazy perfum i nadają ciepła finalnemu zapachowi.

Sonda Kupujesz drogie, oryginalne perfumy, czy tańsze zamienniki? Tańsze Tylko oryginalne