Wolniej znaczy ładniej. Czym jest slow beauty?

Nie wahaj się zainwestować w to swojego czasu - w przeciwieństwie do jednorazowych mód, ten ruch jest zbudowany tak, aby trwać i trwać. Slow Beauty, podobnie jak slow fashion, polega na inwestowaniu w produkty, które zostały starannie wykonane przy użyciu zrównoważonych metod i rozważnie pozyskiwanych składników. Namawia do używania mniejszej liczby produktów, aby zmniejszyć niepotrzebną konsumpcję i marnotrawstwo. Za to skłania do dokładnego sprawdzania kosmetyków i wybierania tych naprawdę najlepszej jakości. Pandemia i przymusowa izolacja sprawiły, że poszukujemy sposobów na ulepszenie codziennych rytuałów pielęgnacyjnych, ale także skrócenie ich i uproszczenie do maksimum.

Uważność jest sekretem Slow Beauty i pomaga nie tylko lepiej wyglądać, ale także wyciszyć niespokojne myśli, lepiej spać i mieć poczucie kontroli. Zwracaj uwagę na marki, które obiecują najlepsze efekty, ale także mówią o sprawdzonych źródłach, wspieraniu lokalnych społeczności i kładą nacisk na ekologię. Jednym zdaniem są równie dobre dla Ciebie jak i dla całej Planety

A, żeby ułatwić Ci pierwsze kroki podpowiadamy 3 produkty, które na medal spełniają założenia Slow Beauty.

Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure® Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Ta marka korzysta wyłącznie z przebadanych klinicznie składników pochodzących ze ściśle kontrolowanych upraw. Do tego korzysta z bardzo nowoczesnych biotechnologii. Medilâge anti âge chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego, zabezpiecza DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C oraz chroni praktycznie każdą komórkę przed toksycznym działaniem wolnych rodników. Jeden ze składników tego preparatu - TetraSOD® jest unikalnym składnikiem morskim, który jest uprawiany w technologii chronionej patentem, bez użycia chemicznego procesu ekstrakcji lub koncentracji. Składnik ten sam zapewnia sobie ochronę, albowiem naturalna ściana komórkowa mikroalg działa jako naturalna bariera chroniąca ich aktywność przed rozkładem w żołądku po ich spożyciu. Wszystkie składniki bioaktywne są więc chronione, a naturalna kapsułka jest gotowa do powolnego uwalniania bioaktywnych cząsteczek bezpośrednio w jelicie.

EISENBERG Paris J’ose Dezodorant W Sprayu przełamuje zasady tradycyjnego myślenia o dezodorantach. Przede wszystkim nie zawiera gazu. Jego formuła jest świeża, wydajna i długotrwała, lekka jak perfumowana mgiełka. Produkt jest przyjazny dla skóry i Planety, zawiera ponad 70% naturalnych składników i neutralizuje zapachy ciała zamiast je blokować. Oczywiście nie zawiera alkoholu ani soli aluminium, a jego pojemnik nadaje się do recyklingu.

Linia SAMAY od marki Sesderma, czyli linia przeciwstarzeniowa dla skóry bardzo wrażliwej. Przywraca skórze równowagę i zmniejsza oznaki starzenia. Jej aksamitna konsystencja i połączenie odmładzających składników aktywnych przywrócą balans. Z myślą o skórze wrażliwej i reaktywnej, substancje aktywne zostały zamknięte w innowacyjnych, opatentowanych liposomach. Użyty w formule roślinny bakuchiol działa w sposób analogiczny do retinoidów: odmładza i spłyca zmarszczki, przy zachowaniu wysokiego stopnia tolerancji przez skórę wrażliwą. Serum jest doskonałe jako pielęgnacja bazowa, a także poprawia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Sesderma od lat dba o pochodzenie używanych składników i gwarantuje fenomenalne efekty pielęgnacyjne poparte badaniami klinicznymi.

