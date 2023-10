World Cup LE we współpracy z Krzysztofem Hołowczycem. Premiera nowego modelu zegarka World Cup marki Atlantic

Limitowany Automatyczny Chronograf zaprojektowany we współpracy z wieloletnim ambasadorem marki Atlantic - Krzysztofem Hołowczycem - to połączenie niezrównanego stylu retro racing watch z nowoczesnym designem oraz szwajcarską jakością i precyzją. Nawiązując do samochodów rajdowych, w których startuje Krzysztof Hołowczyc zegarek łączy ze sobą odważne kolory: beż, pomarańcz i błękit. Beż symbolizuje wyjątkową wytrwałość i odporność, którą kierowcy potrzebują na trudnych trasach. Pomarańcz nawiązuje do adrenaliny i szybkości, jakie towarzyszą każdemu rajdowi. Niebieski to kolor symbolizujący wolność i ducha nieograniczonej przygody.

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA

Limitowany zegarek należy do linii modeli Worldmaster. Tarcza zegarka została zaprojektowana z dbałością o szczegóły. Uwagę przykuwa pomarańczowa wskazówka sekundnika oraz oczywiście nie mogło zabraknąć wyróżniającej się na tle innych indeksów cyfry 7, która jest szczęśliwą liczbą dla Krzysztofa Hołowczyca. Nie tylko design tego zegarka przypomina rajdowe auta – również jego trwała konstrukcja. Czasomierz jest wykonany z wysokiej jakości stopu stali szlachetnej 316L.

Zobacz także: Te dwa znaki zodiaku mają szczęście wyryte w dacie urodzenia. Los roztacza nad nimi niesamowitą aurę. Powodzenie i sukces na wyciągnięcie ręki

277 LIMITED EDITION

Zegarek został wyprodukowany w limitowanej liczbie 277 sztuk na cały świat. Każdy egzemplarz posiada wybity na boku koperty indywidualny numer limitacji oraz nadrukowany podpis kierowcy rajdowego na tarczy zegarka. Sercem zegarka jest znany wszystkim miłośnikom zegarmistrzostwa mechanizm automatyczny o oznaczeniu ETA Vajloux 7750. Czasomierz posiada wysokiej jakości bransoletę wykonaną ze stali szlachetnej. Do zegarka dołączony jest pasek wykonany z najwyższej jakości skóry naturalnej posiadający przeszycie w kolorze pomarańczowym, nadając mu sportowego charakteru. Zegarek jest zapakowany w eleganckie pudełko sygnowane podpisem Krzysztofa Hołowczyca, a także dodatkowe pudełko podróżne sygnowane nazwą kolekcji. Zegarek można kupić w autoryzowanych punktach sprzedaży marki Atlantic. Cena 8 800 zł.

135 LAT MARKI ATLANTIC

Marka Atlantic w tym roku obchodzi 135-lecie działalności o czym opowiedział Fredi Bickel - Dyrektor Zarządzający Atlantic Watches ze Szwajcarii. Gościem specjalnym wydarzenia był Krzysztof Hołowczyc, który opowiedział o współpracy z marką Atlantic trwającej już ponad 15 lat oraz o inspiracjach i procesie projektowania tego zegarka. Krzysztof otrzymał model z numerem 007 i zobowiązał się, że weźmie go ze sobą na Dakar, do którego właśnie się przygotowuje. Plany marketingowe oraz kampanię promującą ten wyjątkowy model przedstawiła Katarzyna Kamieniarz - Brand Manager marki Atlantic na Polskę z ramienia Grupy ZIBI S.A.

Z okazji premiery ruszył również konkurs w którym nagrodą główną jest 1 z 25 przejazdów z Krzysztofem Hołowczycem na leśnym odcinku specjalnym. Konkurs trwa od 29 września do 31 grudnia 2023 roku.

Podczas konferencji marka Atlantic pokazała także przedpremierowy model zegarka z serii Seagold Moonphase. Czasomierz będzie wyprodukowany w limitowanej liczbie 135 sztuk i będzie dostępny na Polskim rynku pod koniec października. Modele z serii Seagold charakteryzują się wysoką precyzją wykonania, a ich koperty w całości odlewane są z 14-karatowego złota.

i Autor: Materiały prasowe World Cup

i Autor: Materiały prasowe World Cup

i Autor: Materiały prasowe World Cup